Europa e Índia fazem história com acordo comercial, afirma Ursula Von der Leyen

247 - A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, afirmou nesta terça-feira (27) que a Europa e a Índia “estão fazendo história” ao concluírem um acordo comercial de grandes proporções, considerado o mais relevante já firmado entre as duas partes. Segundo ela, o entendimento estabelece uma vasta zona de livre comércio e marca apenas o início de um aprofundamento estratégico entre o bloco europeu e Nova Délhi.

“A Europa e a Índia estão fazendo história hoje. Concluímos o negócio mais importante de todos. Criamos uma zona de livre comércio com dois bilhões de pessoas, da qual ambos os lados sairão beneficiados. Isto é apenas o começo. Vamos fortalecer ainda mais nossa relação estratégica”, disse Ursula.

O acordo e encerra quase duas décadas de negociações intermitentes entre a União Europeia e a Índia. O pacto abre caminho para a liberalização do amplo e tradicionalmente protegido mercado indiano ao comércio com o bloco europeu, formado por 27 países e principal parceiro comercial da Índia.

O entendimento surge em um cenário de rearranjos nas relações comerciais globais, marcado por incertezas e pela busca de novas alianças econômicas. A aproximação entre União Europeia e Índia ocorre em meio à instabilidade dos vínculos com os Estados Unidos e ao aumento de barreiras comerciais impostas por Washington nos últimos anos.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, também ressaltou a dimensão internacional do acordo, classificando-o como decisivo para a economia global.

“Ontem, um grande acordo foi assinado entre a União Europeia e a Índia”, afirmou Modi.

“Pessoas em todo o mundo estão chamando isso de o acordo definitivo. Este acordo trará grandes oportunidades para os 1,4 bilhão de habitantes da Índia e para os milhões de pessoas na Europa”, declarou o primeiro-ministro.

De acordo com Modi, o acordo entre a Índia e a União Europeia responde por cerca de 25% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial e aproximadamente um terço do comércio global. A expectativa é que ele e Ursula Von der Leyen façam um anúncio conjunto ainda nesta terça-feira, durante a cúpula Índia-União Europeia em Nova Délhi, quando devem ser detalhados os principais pontos do pacto.

Os dados comerciais reforçam o peso da parceria. No ano fiscal encerrado em março de 2025, as trocas entre a Índia e o bloco europeu somaram US$ 136,5 bilhões, evidenciando a centralidade da União Europeia para a economia indiana. O acordo com Nova Délhi foi fechado poucos dias após o bloco europeu concluir um tratado com o Mercosul, além de entendimentos recentes com Indonésia, México e Suíça. No mesmo período, a Índia firmou acordos comerciais com Grã-Bretanha, Nova Zelândia e Omã.

Essa sequência de tratados reflete a estratégia de grandes economias para reduzir vulnerabilidades diante das tensões com os Estados Unidos, agravadas por medidas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que impôs tarifas de 50% sobre produtos indianos. Um acordo comercial entre Índia e Estados Unidos chegou a ser negociado, mas fracassou no ano passado após falhas de comunicação entre os dois governos.