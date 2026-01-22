Von der Leyen: há interesse que benefícios do acordo com Mercosul sejam aplicados rapidamente

BRUXELAS, 22 Jan (Reuters) - Os líderes da União Europeia querem que o acordo comercial assinado com os países do Mercosul seja aplicado provisoriamente, apesar da decisão do Parlamento Europeu de questionar o tribunal superior da UE se ele está em conformidade com os tratados da UE, disse a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

"No que diz respeito ao Mercosul... a questão da aplicação provisória foi levantada por vários líderes esta noite... e há um claro interesse em garantir que os benefícios desse importante acordo sejam aplicados o mais rápido possível", disse Von der Leyen em uma coletiva de imprensa.

"Ainda não tomamos uma decisão. Uma decisão só seria necessária em um estágio em que um país do Mercosul, ou mais países do Mercosul, tivessem concluído seus procedimentos. Portanto, estaremos prontos quando eles estiverem prontos", disse ela.

