Irã afirma que atingiu base dos EUA no Iraque em meio à escalada regional

247 - A escalada da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã continua a provocar novos confrontos no Oriente Médio. Autoridades iranianas afirmaram ter atacado uma base militar dos Estados Unidos no norte do Iraque, enquanto ataques com drones e mísseis foram registrados em diferentes países da região do Golfo, ampliando o alcance das ações.

Segundo informações da Al Jazeera, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) declarou que atingiu o quartel-general do Exército dos Estados Unidos na base aérea de Harir, localizada em Erbil, no Curdistão iraquiano.

Em comunicado divulgado por seu escritório de relações públicas, o IRGC informou que cinco mísseis foram disparados contra a instalação militar norte-americana. A base de Harir abriga forças dos Estados Unidos posicionadas no território curdo do Iraque.

Ataques ampliam tensão na região

A escalada também se reflete em incidentes registrados em outros países do Golfo. Na Arábia Saudita, a Defesa Civil informou que um drone caiu em uma área residencial na cidade de Az Zulfi, na província de Riad. O impacto causou apenas danos materiais limitados e não deixou feridos.

Relatos vindos do Golfo indicam ainda que sistemas de defesa aérea dos Emirados Árabes Unidos estão interceptando mísseis e drones lançados a partir do Irã. No Kuwait, seis drones foram derrubados pelas defesas do país.

No Bahrein, um projétil atingiu um prédio residencial, provocando a morte de uma mulher. A ofensiva também alcançou infraestruturas energéticas estratégicas da região.

Bombardeios e vítimas no Irã e em Israel

A agência iraniana ISNA informou que um ataque aéreo conduzido por forças dos Estados Unidos e de Israel atingiu um prédio residencial na cidade de Arak, no oeste do Irã. De acordo com a agência, cinco pessoas morreram e várias ficaram feridas.

Em Israel, o Ministério da Saúde informou que 191 pessoas foram hospitalizadas nas últimas 24 horas em decorrência da guerra contra o Irã. Entre os internados estão militares e civis, com pelo menos um paciente em estado crítico e três em condição grave.

Desde o início do conflito, 2.339 pessoas foram levadas a hospitais israelenses. Deste total, 95 permanecem internadas, incluindo 11 em estado grave.

Um ataque de míssil iraniano ocorrido na segunda-feira (9) na cidade de Yehud, na região central de Israel, matou uma pessoa e deixou outras duas feridas.

Israel intensifica operações no Líbano

Em paralelo, o Exército israelense voltou a ordenar a retirada imediata de moradores do sul do Líbano. Em mensagem publicada na rede X, as forças armadas advertiram que ataques aéreos continuam na região ao sul do rio Litani.

“Reiteramos nosso apelo urgente para que vocês evacuem suas casas imediatamente e se dirijam para o norte do rio Litani”, afirmou o comunicado militar.

Israel também informou ter atacado cerca de 30 instalações ligadas à organização Al-Qard al-Hasan, entidade financeira associada ao Hezbollah, ao longo da última semana.