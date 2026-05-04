Irã ameaça atacar força dos EUA no Estreito de Ormuz

247 - O Irã elevou o tom contra os Estados Unidos ao advertir que poderá atacar forças militares estrangeiras que tentem se aproximar ou entrar no estreito de Hormuz, em meio ao anúncio do presidente Donald Trump de uma missão naval para escoltar embarcações retidas na rota estratégica. Teerã afirma que qualquer entrada de forças estrangeiras no estreito de Ormuz será considerada alvo militar, em um cenário que amplia o risco de confronto e pressiona o comércio global de petróleo.

As informações foram publicadas pela Al Jazeera, que acompanha em tempo real a crise no Golfo. Segundo a emissora, o Exército iraniano reagiu ao anúncio de Trump sobre a chamada Project Freedom, operação naval dos Estados Unidos prevista para orientar a saída de navios paralisados na região.

Em comunicado divulgado pela mídia iraniana, as Forças Armadas do Irã afirmaram que “a segurança do estreito de Ormuz está nas mãos das Forças Armadas da República Islâmica do Irã e que qualquer passagem segura e navegação em qualquer situação será realizada em coordenação com as Forças Armadas”.

O texto também advertiu navios comerciais e petroleiros a não transitarem pela região sem autorização iraniana. “Manteremos e administraremos a segurança do estreito de Ormuz com todo o nosso poder e anunciamos a todos os navios comerciais e petroleiros que se abstenham de qualquer ação de trânsito sem a coordenação das Forças Armadas estacionadas no estreito de Ormuz, para que sua segurança não seja colocada em risco”, disse o Exército iraniano.

A ameaça mais direta foi dirigida a forças militares estrangeiras, especialmente às dos Estados Unidos. “Advertimos que qualquer força armada estrangeira, especialmente o agressivo Exército dos EUA, será atacada se tentar se aproximar e entrar no estreito de Hormuz”, afirmou a declaração.

Trump anuncia missão naval e eleva tensão

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a Project Freedom, uma missão naval destinada a escoltar navios retidos no estreito de Hormuz. Segundo a Al Jazeera, a operação deve começar nesta segunda-feira e foi apresentada por Trump como uma resposta à paralisação de embarcações na região.

Trump também afirmou que qualquer interferência à missão será respondida “com força”. Teerã, por sua vez, declarou que a implementação da operação norte-americana representaria uma violação do cessar-fogo firmado com Washington.

A missão, segundo informações citadas pela Al Jazeera, envolverá 15 mil militares e mais de 100 aeronaves baseadas em terra e no mar. O Reino Unido, por meio de sua agência de operações marítimas, informou ainda que um petroleiro foi atingido por “projéteis desconhecidos” perto da costa de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos, embora toda a tripulação esteja em segurança.