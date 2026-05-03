Mauro Vieira trata de iniciativas de paz com chanceler do Irã

247 - O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, manteve neste domingo (3) contato telefônico com o chanceler iraniano, Abbas Araghchi, informou o Itamaraty.

Durante a chamada, Araghchi relatou as mais recentes iniciativas diplomáticas do Irã voltadas ao restabelecimento da paz na região, segundo o comunicado.

O conflito no Oriente Médio e a impossibilidade de livre circulação pelo Estreito de Ormuz colocaram em xeque o mercado global de fertilizantes e o setor agropecuário. A via marítima é utilizada para cerca de 30% dos envios globais de alimentos.

O Brasil, um dos maiores produtores de alimentos do mundo, sofre com os efeitos da guerra no campo. O país compra mais de 80% dos fertilizantes no exterior.