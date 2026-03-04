Irã atinge maior base dos Estados Unidos no Oriente Médio e pode ter causado dano bilionário
Míssil iraniano caiu na base aérea de Al-Udeid, no Catar; imagem de satélite sugere possível destruição de radar estratégico de US$ 1,1 bilhão
247 – Um míssil balístico iraniano atingiu a base aérea de Al-Udeid, no Catar — a maior instalação militar dos Estados Unidos no Oriente Médio — sem deixar vítimas, informou o Ministério da Defesa catariano em comunicado divulgado na noite de terça-feira. A informação foi publicada pela agência Anadolu, que citou autoridades do governo do Catar.
Segundo o comunicado oficial, o país foi alvo de dois mísseis balísticos lançados pelo Irã. Os sistemas de defesa aérea interceptaram um deles, enquanto o segundo caiu dentro da base, localizada a sudoeste da capital Doha, “sem resultar em perdas humanas”.
O ministério não detalhou se houve danos materiais nas instalações da base.
Defesa aérea e alerta à população
Em sua nota, o Ministério da Defesa afirmou que as Forças Armadas do Catar possuem plena capacidade de proteger a soberania e o território nacional e estão prontas para responder “de forma firme” a qualquer ameaça externa.
As autoridades também pediram que cidadãos, residentes e visitantes mantenham a calma e sigam apenas informações oficiais, evitando rumores ou notícias não verificadas.
Horas antes, o governo catariano havia informado que detectou uma grande ofensiva aérea desde o início dos ataques iranianos. Segundo o ministério, foram identificados três mísseis de cruzeiro, 101 mísseis balísticos e 39 drones suicidas em direção ao espaço aéreo do Catar. De acordo com a nota, todos os mísseis e 24 drones foram interceptados pelos sistemas de defesa aérea.
Imagens de satélite sugerem dano a radar estratégico
Após o episódio, análises independentes começaram a circular nas redes sociais indicando que o ataque pode ter causado danos significativos à infraestrutura militar da base.
O analista Shanaka Anslem Perera afirmou que imagens de satélite indicam que um dos mísseis teria atingido o radar de alerta antecipado AN/FPS-132, considerado um dos sensores mais importantes da arquitetura global de defesa antimísseis dos Estados Unidos.
Segundo ele, “imagens de satélite mostram que um míssil balístico iraniano atingiu o radar de arranjo em fase AN/FPS-132 na base de Al-Udeid, no Catar”.
Perera acrescentou que, “se o dano for tão severo quanto as imagens sugerem, o Irã acaba de destruir um equipamento de 1,1 bilhão de dólares que levou anos para ser construído e não pode ser substituído em qualquer prazo relevante para esta guerra”.
De acordo com o analista, o AN/FPS-132 integra um grupo restrito de sensores de alerta antecipado usados na rede global de defesa antimísseis dos Estados Unidos. O sistema é capaz de detectar lançamentos de mísseis balísticos a mais de 5.000 quilômetros de distância e fornece dados iniciais de rastreamento utilizados por sistemas de interceptação como Patriot, THAAD e Aegis.
Vulnerabilidade estrutural da defesa antimísseis
Na avaliação de Perera, o episódio ilustra a lógica da guerra assimétrica moderna. Segundo ele, um sistema defensivo precisa interceptar todos os ataques, enquanto o agressor precisa apenas de um acerto para produzir efeitos estratégicos.
O analista afirma que, durante o conflito, o Catar teria interceptado 101 mísseis balísticos e que 65 mísseis e 12 drones foram direcionados especificamente contra Al-Udeid. Apesar da defesa em camadas da base — que inclui baterias Patriot e outros sistemas avançados — dois projéteis teriam conseguido atravessar as defesas.
“O Irã não precisa sobrecarregar o sistema de defesa. Ele precisa que um único míssil alcance um único alvo”, afirmou.
Escalada militar no Oriente Médio
O ataque ocorre em meio à escalada militar na região após ofensivas lançadas por Estados Unidos e Israel contra o Irã no último sábado. Segundo relatos citados pela Anadolu, os bombardeios deixaram quase 800 mortos em território iraniano.
Em resposta, o Irã iniciou ataques com drones e mísseis contra Israel e também contra países do Golfo que abrigam instalações militares dos Estados Unidos.
A base de Al-Udeid abriga milhares de militares americanos e funciona como um dos principais centros de comando das operações militares dos Estados Unidos no Oriente Médio, incluindo a sede avançada do Comando Central (CENTCOM).
Embora o governo do Catar tenha confirmado que o míssil caiu dentro da base sem causar vítimas, ainda não há confirmação oficial sobre danos estruturais ou sobre a possível destruição de equipamentos estratégicos no local.