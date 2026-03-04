Irã atinge maior base dos Estados Unidos no Oriente Médio e pode ter causado dano bilionário

247 – Um míssil balístico iraniano atingiu a base aérea de Al-Udeid, no Catar — a maior instalação militar dos Estados Unidos no Oriente Médio — sem deixar vítimas, informou o Ministério da Defesa catariano em comunicado divulgado na noite de terça-feira. A informação foi publicada pela agência Anadolu, que citou autoridades do governo do Catar.

Welp—US just lost its primary radar for tracking incoming ballistic missiles in the Gulf. Escorting tankers maybe just got harder. https://t.co/uiF7F4RJHD March 4, 2026

Segundo o comunicado oficial, o país foi alvo de dois mísseis balísticos lançados pelo Irã. Os sistemas de defesa aérea interceptaram um deles, enquanto o segundo caiu dentro da base, localizada a sudoeste da capital Doha, “sem resultar em perdas humanas”.

O ministério não detalhou se houve danos materiais nas instalações da base.

Defesa aérea e alerta à população

Em sua nota, o Ministério da Defesa afirmou que as Forças Armadas do Catar possuem plena capacidade de proteger a soberania e o território nacional e estão prontas para responder “de forma firme” a qualquer ameaça externa.

As autoridades também pediram que cidadãos, residentes e visitantes mantenham a calma e sigam apenas informações oficiais, evitando rumores ou notícias não verificadas.

Horas antes, o governo catariano havia informado que detectou uma grande ofensiva aérea desde o início dos ataques iranianos. Segundo o ministério, foram identificados três mísseis de cruzeiro, 101 mísseis balísticos e 39 drones suicidas em direção ao espaço aéreo do Catar. De acordo com a nota, todos os mísseis e 24 drones foram interceptados pelos sistemas de defesa aérea.

Imagens de satélite sugerem dano a radar estratégico

Após o episódio, análises independentes começaram a circular nas redes sociais indicando que o ataque pode ter causado danos significativos à infraestrutura militar da base.

O analista Shanaka Anslem Perera afirmou que imagens de satélite indicam que um dos mísseis teria atingido o radar de alerta antecipado AN/FPS-132, considerado um dos sensores mais importantes da arquitetura global de defesa antimísseis dos Estados Unidos.

Segundo ele, “imagens de satélite mostram que um míssil balístico iraniano atingiu o radar de arranjo em fase AN/FPS-132 na base de Al-Udeid, no Catar”.

Perera acrescentou que, “se o dano for tão severo quanto as imagens sugerem, o Irã acaba de destruir um equipamento de 1,1 bilhão de dólares que levou anos para ser construído e não pode ser substituído em qualquer prazo relevante para esta guerra”.

De acordo com o analista, o AN/FPS-132 integra um grupo restrito de sensores de alerta antecipado usados na rede global de defesa antimísseis dos Estados Unidos. O sistema é capaz de detectar lançamentos de mísseis balísticos a mais de 5.000 quilômetros de distância e fornece dados iniciais de rastreamento utilizados por sistemas de interceptação como Patriot, THAAD e Aegis.

Vulnerabilidade estrutural da defesa antimísseis

Na avaliação de Perera, o episódio ilustra a lógica da guerra assimétrica moderna. Segundo ele, um sistema defensivo precisa interceptar todos os ataques, enquanto o agressor precisa apenas de um acerto para produzir efeitos estratégicos.

O analista afirma que, durante o conflito, o Catar teria interceptado 101 mísseis balísticos e que 65 mísseis e 12 drones foram direcionados especificamente contra Al-Udeid. Apesar da defesa em camadas da base — que inclui baterias Patriot e outros sistemas avançados — dois projéteis teriam conseguido atravessar as defesas.

“O Irã não precisa sobrecarregar o sistema de defesa. Ele precisa que um único míssil alcance um único alvo”, afirmou.

Escalada militar no Oriente Médio

O ataque ocorre em meio à escalada militar na região após ofensivas lançadas por Estados Unidos e Israel contra o Irã no último sábado. Segundo relatos citados pela Anadolu, os bombardeios deixaram quase 800 mortos em território iraniano.

Em resposta, o Irã iniciou ataques com drones e mísseis contra Israel e também contra países do Golfo que abrigam instalações militares dos Estados Unidos.

A base de Al-Udeid abriga milhares de militares americanos e funciona como um dos principais centros de comando das operações militares dos Estados Unidos no Oriente Médio, incluindo a sede avançada do Comando Central (CENTCOM).

Embora o governo do Catar tenha confirmado que o míssil caiu dentro da base sem causar vítimas, ainda não há confirmação oficial sobre danos estruturais ou sobre a possível destruição de equipamentos estratégicos no local.