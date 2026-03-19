Irã bombardeia principal refinaria de petróleo de Israel; ação provocou incêndio e cortes de energia

247 - Um ataque atribuído ao Irã provocou um incêndio nesta quinta-feira (19) na principal refinaria de petróleo de Israel, localizada na cidade de Haifa. De acordo com informações divulgadas pela mídia israelense, mísseis atingiram a região, causando danos à infraestrutura e interrupções no fornecimento de energia. A instalação afetada é a maior refinaria do país, responsável por abastecer entre 50% e 60% de todo o combustível consumido em Israel, segundo a RT Brasil.

Até o momento, não há registro de vítimas, enquanto equipes de resgate foram mobilizadas para atuar no local. A imprensa israelense informou ainda que destroços caíram na área atingida, ampliando os danos ao entorno. O incêndio provocado pelo bombardeio mobilizou bombeiros e equipes de emergência, que trabalham para controlar as chamas.

WATCH: Smoke rises from Israel's Haifa refinery following Iranian missile hit. pic.twitter.com/4XVwjhmD4z — Clash Report (@clashreport) March 19, 2026





Escalada em infraestrutura energética

O ataque ocorre em meio a uma série de ações direcionadas a instalações energéticas na região. Na quarta-feira (18), partes do campo de gás de South Pars, considerado o maior do mundo, foram paralisadas após bombardeios atribuídos aos Estados Unidos e a Israel, conforme informou a agência Fars com base em autoridades locais.

As áreas afetadas foram desativadas para conter incêndios e evitar a propagação das chamas. Segundo as autoridades iranianas, a situação foi controlada, com atuação de equipes de combate ao fogo. Após esses episódios, o governo do Irã emitiu alertas para que cidadãos e trabalhadores se afastassem de refinarias e complexos petroquímicos na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos e no Catar, classificando essas estruturas como possíveis alvos.

Na noite entre quarta-feira (18) e quinta-feira (19), Teerã lançou uma ofensiva que teve como foco, segundo autoridades iranianas, instalações energéticas ligadas aos Estados Unidos na região. Entre os alvos estão uma planta de gás natural liquefeito no Bahrein, unidades de GNL no Catar e estruturas energéticas na Arábia Saudita. A estatal QatarEnergy informou que ataques com mísseis atingiram diversas instalações de gás natural liquefeito no Catar, provocando incêndios de grandes proporções e danos considerados significativos.