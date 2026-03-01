Irã decreta 40 dias de luto e promete resposta dura contra o assassinato de Khamenei

247 – O governo do Irã decretou 40 dias de luto oficial após o assassinato do líder supremo aiatolá Ali Khamenei e prometeu uma resposta dura contra os responsáveis pelo crime. As informações foram divulgadas pela rede Al Jazeera, que citou comunicado oficial da Presidência iraniana.

Large crowd of people in Isfahan hit streets to mourn Leader of Islamic Revolution martyrdom pic.twitter.com/wpofOyCJgu March 1, 2026

O presidente Masoud Pezeshkian classificou o assassinato como um “grande crime” e afirmou que o episódio marcará uma nova etapa na história do mundo islâmico e do xiismo.

“Jamais ficará sem resposta”

Em nota oficial, Pezeshkian declarou:

"Este grande crime jamais ficará sem resposta e abrirá uma nova página na história do mundo islâmico e do xiismo. O sangue puro deste líder de alto escalão fluirá como uma fonte impetuosa e erradicará a opressão e o crime americano-sionistas."

A declaração eleva o tom contra Estados Unidos e Israel, em um momento de forte tensão regional.

O presidente iraniano também afirmou que os autores e os mandantes do assassinato irão “se arrepender” do que fizeram.

"Desta vez também, com toda a nossa força e determinação, com o apoio da nação islâmica e dos povos livres do mundo, faremos os perpetradores e comandantes deste grande crime se arrependerem."

Feriados e mobilização nacional

Além dos 40 dias de luto, o governo iraniano decretou sete dias de feriado público. A medida reforça o caráter excepcional da crise e indica mobilização institucional e simbólica em torno da liderança do país.

O assassinato de Khamenei representa um marco histórico para o Irã e pode desencadear desdobramentos políticos e geopolíticos de grande alcance no Oriente Médio, em meio à já delicada conjuntura regional.