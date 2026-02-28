TV 247 logo
      Buscar
      AI Gemini

      Resumo premium do artigo

      Exclusivo para assinantes

      Síntese jornalística com foco no essencial, em segundos, para leitura rápida e objetiva.

      Fazer login
      HOME > Mundo

      Mídia iraniana confirma morte de quatro membros da família de Ali Khamenei, incluindo sua filha

      Até o momento, nenhuma fonte oficial iraniana — seja governamental ou midiática — confirmou a suposta morte do líder supremo do Irã, Ali Khamenei

      Ali Khamenei (Foto: Gabinete de Mídia do Líder Supremo do Irã)

      247 - A agência de notícias iraniana Fars confirmou neste sábado (28) a morte de quatro membros da família do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, em decorrência dos ataques de Israel e dos Estados Unidos. 

      Entre os mortos está a filha do líder supremo, de acordo com as informações, divulgadas também pela agência Sputnik. O genro, o neto e a nora do líder supremo do Irã também foram mortos. 

      Até o momento, nenhuma fonte oficial iraniana — seja governamental ou midiática — confirmou a suposta morte de Khamenei.

      O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado que Ali Khamenei está morto. Contudo, autoridades iranianas negam, enquanto Teerã lança ataques ampliados contra alvos em Israel e na região do Oriente Médio.

      Neste sábado, os EUA e Israel lançaram uma série de ataques contra alvos iranianos, incluindo Teerã, causando danos materiais e vítimas civis. O Irã lançou ataques retaliatórios de mísseis contra o território israelense, bem como contra infraestruturas militares americanas no Oriente Médio.

      Artigos Relacionados

      Tags