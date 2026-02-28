Mídia iraniana confirma morte de quatro membros da família de Ali Khamenei, incluindo sua filha

247 - A agência de notícias iraniana Fars confirmou neste sábado (28) a morte de quatro membros da família do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, em decorrência dos ataques de Israel e dos Estados Unidos.

Entre os mortos está a filha do líder supremo, de acordo com as informações, divulgadas também pela agência Sputnik. O genro, o neto e a nora do líder supremo do Irã também foram mortos.

Até o momento, nenhuma fonte oficial iraniana — seja governamental ou midiática — confirmou a suposta morte de Khamenei.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado que Ali Khamenei está morto. Contudo, autoridades iranianas negam, enquanto Teerã lança ataques ampliados contra alvos em Israel e na região do Oriente Médio.

Neste sábado, os EUA e Israel lançaram uma série de ataques contra alvos iranianos, incluindo Teerã, causando danos materiais e vítimas civis. O Irã lançou ataques retaliatórios de mísseis contra o território israelense, bem como contra infraestruturas militares americanas no Oriente Médio.