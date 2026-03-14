Irã diz que estreito de Ormuz está aberto, exceto para EUA e Israel

247 - O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou neste sábado que o estreito de Ormuz permanece aberto à navegação internacional, com exceção de embarcações ligadas aos Estados Unidos e a Israel. A declaração ocorre em meio à escalada de tensões na região após ataques militares dos Estados Unidos contra alvos iranianos.

O governo iraniano busca demonstrar que a rota marítima estratégica continua operacional para a maioria dos países, apesar do conflito e do aumento dos riscos de segurança na área.

Em entrevista à emissora MS NOW, Araghchi declarou que o Irã não bloqueou completamente o estreito — considerado um dos corredores energéticos mais importantes do mundo —, mas afirmou que restrições se aplicam apenas a países que considera inimigos.

“Na verdade, o estreito de Ormuz está aberto”, afirmou o chanceler. “Ele está fechado apenas para os petroleiros e navios que pertencem aos nossos inimigos, àqueles que estão nos atacando e aos seus aliados. Os demais estão livres para passar”, acrescentou.

O estreito de Ormuz é uma passagem estratégica entre o Golfo Pérsico e o oceano Índico, responsável por uma parcela significativa do transporte global de petróleo e gás. A região ganhou ainda mais relevância nas últimas horas após um bombardeio dos Estados Unidos contra instalações militares na ilha de Kharg, principal centro energético do Irã.

A ilha é considerada vital para a economia iraniana, já que cerca de 90% das exportações de petróleo do país passam por esse terminal. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou destruir a infraestrutura petrolífera da ilha caso o Irã não permita a passagem segura de navios pela região.

Araghchi afirmou que parte das embarcações comerciais tem evitado navegar pelo estreito por motivos de segurança, mas negou que o Irã esteja impedindo o trânsito de forma generalizada.

“E posso dizer que o estreito não está fechado, mas está fechado apenas para navios e petroleiros americanos e israelenses, e não para os demais”, declarou.

Apesar das tensões, navios continuam cruzando a região. Segundo a agência Reuters, dois navios-tanque com bandeira da Índia, transportando gás liquefeito de petróleo, atravessaram o estreito neste sábado.

“Eles cruzaram o estreito de Ormuz com segurança nas primeiras horas desta manhã e estão a caminho da Índia”, afirmou Rajesh Kumar Sinha, ministro de Portos e Navegação da Índia.

Dados da UK Maritime Trade Operations indicam que pelo menos 16 embarcações que operavam no Golfo e nas proximidades do estreito de Ormuz foram atacadas desde o início do conflito, iniciado em 28 de fevereiro. O aumento dos incidentes marítimos elevou o alerta internacional sobre a segurança da navegação em uma das rotas energéticas mais sensíveis do planeta.