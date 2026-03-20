Irã diz que nem "locais turísticos" são seguros para Estados Unidos e Israel

247 - O Exército do Irã afirmou nesta sexta-feira (20) que áreas consideradas civis, como destinos turísticos e espaços de lazer em diferentes países, podem deixar de ser seguras para autoridades dos Estados Unidos e de Israel, em meio à escalada de tensões entre os países. A advertência foi divulgada por meio de um comunicado militar com tom contundente, segundo a agência estatal Tasnim.

O porta-voz das Forças Armadas iranianas, general de brigada Abolfazl Shekarchi, declarou que, ao contrário de autoridades iranianas, que estariam integradas à população, líderes dos EUA e de Israel estariam protegidos em instalações subterrâneas ou utilizando civis como escudos humanos.

Em tom de ameaça direta, Shekarchi afirmou: “O tempo não está longe em que vamos arrastá-los para fora de seus esconderijos e abrigos, com humilhação e desonra, e fazê-los enfrentar as consequências de suas ações”. O militar acrescentou ainda que “a partir de agora, com base nas informações que possuímos sobre vocês, até mesmo locais turísticos, áreas recreativas e centros de lazer ao redor do mundo não serão seguros para vocês”.

As declarações ocorrem em um contexto de crescente tensão geopolítica. Israel e Estados Unidos estão conduzindo uma estratégia de eliminação de lideranças no Irã, com assassinatos de figuras-chave do governo e do aparato estatal.