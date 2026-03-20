Países do Golfo estão em alerta para novos ataques com drones e mísseis

247 - Uma série de ataques com mísseis e drones durante a noite colocou países do Golfo em estado de alerta, com registros de explosões, interceptações aéreas e danos a instalações estratégicas, especialmente no setor de energia. Os incidentes ocorreram em diferentes pontos da região, ampliando o clima de instabilidade.

As informações foram divulgadas pela Al Jazeera, com reportagem de Zein Basravi a partir de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, que relatou uma intensificação das ofensivas noturnas contra infraestruturas energéticas ao longo do Golfo.

Nos Emirados Árabes Unidos, autoridades informaram que os sistemas de defesa aérea foram acionados para responder a uma ameaça de míssil nas primeiras horas da manhã. Já o Kuwait confirmou que enfrentou ataques simultâneos com mísseis e drones, com explosões sendo ouvidas durante as operações de interceptação.

No Bahrein, o Ministério do Interior declarou que mísseis iranianos foram lançados contra alvos no país. Estilhaços atingiram um armazém, provocando um incêndio. O episódio reforça a ampliação do alcance dos ataques na região.

A escalada também afetou diretamente o setor energético. A Kuwait Petroleum Corporation anunciou o fechamento da refinaria de Mina al-Ahmadi, considerada uma das principais do país, após o Irã indicar que passaria a mirar infraestruturas energéticas em uma nova fase do conflito. A empresa informou ainda que uma refinaria vinculada à Kuwait National Petroleum Company foi atingida por diversos drones, causando incêndios em várias unidades.

Na Arábia Saudita, autoridades relataram a interceptação de mais de 20 drones desde o início da sexta-feira, enquanto outros foram destruídos na província oriental, área estratégica para a produção de petróleo.

Diante do cenário de insegurança, medidas excepcionais começaram a ser adotadas. Nos Emirados Árabes Unidos, foi anunciado que as orações do Eid ocorrerão apenas em mesquitas, sem celebrações ao ar livre, contrariando uma tradição comum em países muçulmanos. No Kuwait, a Grande Mesquita permanecerá fechada para as orações do Eid neste ano, como forma de precaução diante da situação atual.