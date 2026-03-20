Líder supremo diz que Irã deve 'negar segurança aos inimigos internos e externos'

247 - O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, declarou que a segurança deve ser negada aos inimigos do país, em meio à escalada de tensões após a morte de um alto funcionário de inteligência em Teerã. A manifestação ocorre dias depois de ataques que atingiram figuras-chave do aparato estatal iraniano.

Em mensagem enviada ao presidente Masoud Pezeshkian e publicada nesta sexta-feira (20), Khamenei — que ainda não fez aparições públicas desde que assumiu o posto em 9 de março — afirmou: “A segurança pode ser negada aos inimigos internos e externos e concedida a todos os nossos compatriotas”. A declaração foi divulgada oficialmente após uma semana marcada por ataques atribuídos a Israel.

Na terça-feira (17), um bombardeio teve como alvo o ministro da Inteligência do Irã, Esmail Khatib, apenas um dia após a morte de Ali Larijani, considerado um dos principais responsáveis pela segurança do país. As ações intensificam o clima de instabilidade desde o início do conflito envolvendo Irã, Israel e Estados Unidos no fim de fevereiro.

Na mensagem, Khamenei descreveu Khatib como um “veterano dedicado e discreto, com longa trajetória” e afirmou que “sua ausência deve ser compensada por esforços redobrados” por parte do Ministério da Inteligência. O líder reforçou a necessidade de fortalecimento institucional diante das perdas recentes.

Desde o início da atual fase do conflito, o Irã já perdeu dezenas de altos funcionários e comandantes militares, o que tem pressionado o governo a reorganizar sua estrutura de segurança e inteligência.

O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, indicou ainda nesta semana que o próprio Mojtaba Khamenei teria sofrido ferimentos leves durante ataques israelenses em Teerã, mas já teria se recuperado.