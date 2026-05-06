Irã diz que quer acordo "amplo e justo" com EUA para acabar a guerra

247 - O Irã afirma que busca um acordo de paz amplo e justo, enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou haver “grande progresso” nas negociações para encerrar a guerra no Oriente Médio.

Segundo a Reuters, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, declarou nesta quarta-feira (6), em Pequim, que Teerã só aceitará uma solução que preserve seus direitos e interesses legítimos. A fala ocorreu após reunião com o chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi, em meio à tentativa de destravar um entendimento com Washington.

“Faremos o possível para proteger nossos direitos e interesses legítimos nas negociações”, afirmou Araqchi, de acordo com a mídia iraniana. “Só aceitaremos um acordo justo e abrangente.”

A declaração do chanceler iraniano foi feita no momento em que Trump tenta apresentar sinais de avanço nas tratativas com Teerã. O presidente dos Estados Unidos anunciou uma pausa temporária na operação norte-americana de escolta de navios pelo Estreito de Ormuz, apresentada como um incentivo para facilitar a conclusão de um possível acordo.

Ormuz segue no centro da crise energética global

O Estreito de Ormuz está praticamente fechado desde o início do conflito, em 28 de fevereiro, após ataques aéreos dos EUA e de Israel contra o Irã. A interrupção afeta cerca de 20% do fornecimento mundial de petróleo e provocou uma crise energética global, com impactos sobre mercados, transporte marítimo e preços dos combustíveis.

Trump afirmou nas redes sociais que a pausa na operação, chamada de Projeto Liberdade, busca abrir espaço para a finalização de um entendimento diplomático. “Concordamos mutuamente que, embora o Bloqueio permaneça em pleno vigor e efeito, o Projeto Liberdade... será pausado por um curto período de tempo para verificar se o Acordo pode ser finalizado e assinado”, escreveu.

Após a publicação, os contratos futuros do petróleo Brent caíram 1,2%, para US$ 108,60 o barril, depois de terem recuado 4% na sessão anterior. Já o petróleo bruto West Texas Intermediate, referência nos Estados Unidos, também caiu 1,2%, para US$ 101,06 o barril, após fechar o dia anterior em baixa de 3,9%.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre o grau de avanço das negociações nem sobre a duração da pausa na operação naval.

EUA dizem que Irã não pode controlar tráfego no estreito

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e outros altos funcionários do governo afirmaram na terça-feira (5), que não se poderia permitir que o Irã controlasse o tráfego pelo Estreito de Ormuz.

Segundo o relato, Teerã fechou efetivamente a passagem ao ameaçar empregar minas, drones, mísseis e embarcações rápidas de ataque. Washington respondeu com o bloqueio de portos iranianos e com a escolta de navios comerciais que tentam atravessar a região.

Os militares dos EUA disseram na segunda-feira que destruíram pequenas embarcações iranianas, além de mísseis de cruzeiro e drones. Apesar da escalada, um frágil cessar-fogo acertado há quatro semanas continua em vigor.

Trump diz que Irã quer paz

Trump declarou a jornalistas no Salão Oval que as Forças Armadas iranianas teriam sido reduzidas a disparar “estilingues” e afirmou que Teerã deseja a paz, apesar da retórica pública de enfrentamento.

“Grande Progresso foi feito rumo a um Acordo Completo e Final com Representantes do Irã”, publicou o presidente dos Estados Unidos em sua plataforma Truth Social.

A guerra já matou milhares de pessoas e se espalhou para além do território iraniano, alcançando o Líbano e o Golfo. A chefe do Fundo Monetário Internacional afirmou na terça-feira que, mesmo se o conflito terminasse imediatamente, seriam necessários de três a quatro meses para lidar com suas consequências econômicas.

A crise também pressiona o governo Trump em ano de eleições legislativas de meio de mandato, previstas para novembro, em meio à alta dos preços da gasolina e ao impacto direto sobre o bolso dos eleitores norte-americanos.

Ataques e impasse diplomático

Trump afirmou que os ataques dos EUA e de Israel tiveram como objetivo eliminar o que classificou como ameaças iminentes representadas pelo Irã, citando os programas nuclear e de mísseis balísticos do país, além do apoio iraniano aos grupos Hamas e Hezbollah.

O Irã, por sua vez, classificou os ataques como violação de sua soberania e afirmou ter direito ao desenvolvimento de tecnologia nuclear para fins pacíficos, incluindo o enriquecimento de urânio, na condição de signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear.

As iniciativas diplomáticas para encerrar o conflito ainda não produziram resultados concretos. Autoridades norte-americanas e iranianas realizaram uma rodada de negociações presenciais, mas as tentativas de organizar novos encontros fracassaram até agora.