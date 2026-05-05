Trump diz EUA vão suspender temporariamente operação militar no estreito de Ormuz

247 - Os Estados Unidos anunciaram nesta terça-feira (5) a suspensão temporária do Projeto Liberdade, operação criada para auxiliar embarcações estrangeiras retidas no estreito de Ormuz devido ao bloqueio iraniano. A decisão foi comunicada pelo presidente Donald Trump, que afirmou haver avanço nas negociações entre Washington e Teerã.

Em publicação na rede Truth Social, segundo a Sputnik Brasil, Trump afirmou que a medida atende a pedidos de países que atuam pela mediação diplomática, como o Paquistão, e destacou que os EUA já obtiveram “enorme sucesso militar” durante a campanha contra o Irã.

“Concordamos mutuamente que, embora o bloqueio permaneça em pleno vigor, o Projeto Liberdade (a circulação de navios pelo estreito de Ormuz) será suspenso por um curto período para verificar se o acordo pode ser finalizado e assinado”, afirmou Trump.

Rubio defende operação naval

Horas antes do anúncio da suspensão, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, havia defendido publicamente a continuidade do Projeto Liberdade. Segundo ele, milhares de tripulantes seguem retidos no Golfo Pérsico sem autorização para atravessar o estreito de Ormuz.

“O objetivo [do Projeto Liberdade] é resgatar quase 23 mil civis de 87 países diferentes que estão presos no Golfo Pérsico, abandonados à própria sorte pelo regime iraniano. Há mais de dois meses, esses marinheiros inocentes estão à deriva”, declarou Rubio.

Fim da ofensiva militar

Durante entrevista coletiva na Casa Branca, Rubio também anunciou o encerramento da operação militar denominada Fúria Épica, ofensiva militar conduzida pelos Estados Unidos contra o Irã após mais de dois meses de confrontos e tensões no Oriente Médio.

“A operação Fúria Épica terminou. Atingimos o objetivo da operação”, disse o secretário de Estado. Segundo Rubio, o governo Trump considera que os objetivos militares foram alcançados e agora prioriza uma solução diplomática para o conflito.

Pressão econômica continua

Apesar da suspensão do Projeto Liberdade e do encerramento da ofensiva militar, a Casa Branca informou que continuará mantendo ativa a operação Fúria Econômica, conjunto de medidas voltadas à pressão econômica contra o Irã. As ações incluem bloqueios comerciais e restrições às exportações iranianas, estratégia que Washington mantém paralelamente às negociações diplomáticas em curso.