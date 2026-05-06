Secretário de Guerra dos Estados Unidos diz que cessar-fogo com Irã se mantém apesar do impasse em Ormuz

247 - O cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã permanece em vigor, apesar de alguns confrontos militares no Estreito de Ormuz, afirmou o secretário-geral do Pentágono, Pete Hegseth, a jornalistas.

Hegseth afirmou na terça-feira (5), que o presidente Donald Trump tomará a decisão sobre quando a trégua terminará, sinalizando que Washington pode estar disposto a tolerar alguns ataques iranianos durante o esforço para reabrir o

Hegseth enfatizou que a campanha de Washington para abrir à força a via navegável estratégica – apelidada de “Projeto Liberdade” – não faz parte da guerra dos EUA e de Israel contra o Irã.

“O cessar-fogo não acabou. Em última análise, este é um projeto separado e distinto, e prevíamos que haveria alguma instabilidade no início, o que de fato aconteceu”, disse Hegseth aos repórteres.

“Dissemos que iríamos defender e defender agressivamente, e foi exatamente o que fizemos. O Irã sabe disso, e, no fim das contas, o presidente tomará a decisão sobre se a situação escalará para uma violação do cessar-fogo.”

Hegseth afirmou na terça-feira que os EUA garantiram a segurança da hidrovia e estão em contato com navios, empresas e seguradoras para incentivar a passagem de embarcações.

“Estabelecemos uma poderosa cúpula vermelha, branca e azul sobre o estreito”, disse o chefe do Pentágono.

Porém, mais de 24 horas após o início da ofensiva dos EUA para romper o bloqueio iraniano em Ormuz, o tráfego no estreito permanece praticamente paralisado, segundo dados de rastreamento de navios.

“Destróieres americanos estão em posição, apoiados por centenas de caças, helicópteros, drones e aeronaves de vigilância, fornecendo vigilância 24 horas por dia, 7 dias por semana, para embarcações comerciais pacíficas.”

Hegseth afirmou que, enquanto os EUA protegem a passagem de navios pelo estreito, as embarcações iranianas não terão permissão para passar, enfatizando que o cerco naval de Washington aos portos iranianos continua.

No entanto, as autoridades americanas não divulgaram detalhes sobre quantas embarcações os EUA escoltariam ou se os navios concordaram em passar enquanto a ameaça de ataques permanecer alta.

Teerã rejeitou a campanha dos EUA, enfatizando que controla o estreito.

O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou na terça-feira (5), que Teerã está consolidando a “nova equação” em Ormuz.

“A segurança da navegação e do trânsito de energia foi posta em risco pelos Estados Unidos e seus aliados através da violação do cessar-fogo e da imposição de um bloqueio. É claro que a maldade deles diminuirá”, escreveu Ghalibaf no X.

“Sabemos perfeitamente que a continuação do status quo é intolerável para os Estados Unidos , mesmo sem termos começado ainda.”