Irã diz ter atingido caça F-15 no Estreito de Ormuz

247 - O Irã afirmou neste domingo (22) que atingiu um caça F-15 que sobrevoava o sul do país, em uma área próxima ao Estreito de Ormuz, região estratégica para o transporte global de petróleo. Segundo autoridades militares, a aeronave foi identificada antes de ser alvo de sistemas de defesa aérea.

Segundo o G1, em comunicados de agências estatais iranianas, como Irna e Tasnim, a Guarda Revolucionária do Irã classificou o avião como "inimigo" e informou que o episódio ainda está sob investigação.

Aeronave foi detectada e alvo de defesa aérea

De acordo com o comunicado oficial, o caça foi localizado nas proximidades da ilha de Ormuz, território iraniano situado em uma das rotas marítimas mais sensíveis do mundo. Após a detecção, os sistemas de defesa aérea foram acionados.

A Guarda Revolucionária declarou: "Um caça F-15 inimigo foi atingido após ser detectado nos céus do sul do país, próximo à ilha de Ilha de Hormuz, por sistemas de defesa aérea. Investigações sobre o destino da aeronave continuam". Até o momento, não há confirmação sobre o paradeiro do jato após o ataque.

Origem do caça segue indefinida

Ainda não se sabe a qual país pertencia a aeronave. O modelo F-15 é utilizado por forças aéreas como as dos Estados Unidos e de Israel, o que amplia as incertezas sobre a origem do avião. Nenhum dos dois países se pronunciou oficialmente sobre o episódio até a última atualização.

Região é foco de tensões militares

O Estreito de Ormuz é considerado uma área estratégica para o comércio internacional de petróleo e frequentemente está no centro de tensões geopolíticas. O incidente ocorre em um contexto de instabilidade na região do Oriente Médio, marcado pela Guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã.