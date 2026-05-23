Irã e Paquistão ampliam articulação diplomática em Teerã

247 - O Irã e o Paquistão intensificaram as conversas diplomáticas em Teerã para tentar conter uma nova escalada regional e avançar em iniciativas voltadas ao fim da guerra, em meio a uma série de contatos envolvendo países do Oriente Médio e organismos internacionais, segundo informações da HispanTV.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, recebeu na sexta-feira (22), o chefe do Exército paquistanês, marechal de campo Asim Munir, durante uma visita oficial à capital iraniana. De acordo com a mídia estatal iraniana, a reunião avançou até tarde da noite e teve como foco os esforços diplomáticos mais recentes para evitar o agravamento das tensões e fortalecer a paz, a estabilidade e a segurança regional.

A viagem de Asim Munir ocorre em um momento de intensa movimentação diplomática entre Teerã e Islamabad. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baqai, afirmou em entrevista à televisão que a presença de autoridades paquistanesas de alto escalão em Teerã indica que o processo diplomático pode ter chegado a uma etapa decisiva, embora tenha evitado falar em acordo iminente.

“Não podemos dizer que chegamos a um ponto em que um acordo esteja próximo; não necessariamente, não é esse o caso”, declarou Baqai.

Segundo ele, as negociações seguem seu curso, mas as divergências entre Irã e Estados Unidos continuam “profundas e extensas, especialmente após os crimes que cometeram nos últimos dois ou três meses”. O porta-voz também reforçou que, na avaliação iraniana, o foco das conversas está no encerramento da guerra, e não na questão nuclear.

O gabinete de relações públicas do Exército paquistanês confirmou a chegada de Asim Munir a Teerã e classificou a visita como parte dos esforços de mediação em andamento. No mesmo dia, uma delegação do Catar também se reuniu com o chanceler iraniano na capital iraniana, dentro da rodada de contatos regionais voltados à contenção da crise.

A ofensiva diplomática se ampliou neste sábado, quando Araqchi conversou por telefone com o ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr al-Busaidi. Os dois trataram dos últimos desdobramentos regionais e das iniciativas diplomáticas para impedir uma escalada mais ampla e buscar o fim da guerra na região.

Na sexta-feira, o chefe da diplomacia iraniana também manteve contatos com os ministros das Relações Exteriores do Catar, da Turquia, do Iraque e do Japão, além do secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres. As conversas, segundo o relato, fazem parte de um esforço coordenado para manter canais abertos de negociação em meio à crise.

Araqchi também falou por telefone com o presidente da região do Curdistão iraquiano, Nechirvan Barzani. A conversa abordou relações bilaterais, cooperação econômica e comercial, além da coordenação para preservar a segurança das fronteiras comuns e combater o terrorismo.