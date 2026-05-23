Trump reúne equipe de segurança e avalia próximos passos na guerra contra Irã

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reuniu nesta sexta-feira (22) integrantes de sua equipe de segurança nacional para discutir a guerra contra o Irã, mas o encontro terminou sem definição sobre os próximos passos de Washington, enquanto seguem os esforços diplomáticos para encerrar a guerra.

A reunião ocorreu na Casa Branca em um momento de forte pressão sobre as negociações entre Estados Unidos e Irã, informa a CNN Brasil. Trump tem demonstrado frustração com o ritmo das conversas e recebeu opções para uma eventual retomada de ações militares.

Delegações do Catar e do Paquistão viajaram a Teerã na tentativa de contribuir para uma solução diplomática. A informação foi dada pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Ismail Baghaei, de acordo com a agência estatal iraniana IRNA.

Apesar da movimentação diplomática, Baghaei afirmou que ainda há diferenças “muito profundas” entre as posições de Teerã e Washington. Segundo ele, chegar a um acordo exigirá “mais tempo e novas negociações”.

O impasse ocorre após Trump afirmar que esteve a uma hora de ordenar ataques no início da semana, mas decidiu recuar depois de um pedido feito por países do Golfo. A Casa Branca ainda não indicou qual será a decisão final do presidente diante da falta de avanço concreto nas tratativas.

Nesta sexta-feira, Trump cancelou planos de viajar para seu resort de golfe em Nova Jersey durante o fim de semana. Ele também confirmou que não comparecerá ao casamento de seu filho nas Bahamas, optando por permanecer em Washington.

Ao explicar a decisão, Trump disse que ficaria na capital dos Estados Unidos por causa de “circunstâncias relacionadas ao governo e ao meu amor pelos Estados Unidos da América”.

Em publicação no Truth Social, o presidente reforçou a necessidade de seguir na Casa Branca durante a crise. “Sinto que é importante para mim permanecer em Washington, D.C., na Casa Branca, durante este importante período”, escreveu Trump.

Mais cedo, Trump também havia afirmado que a cerimônia familiar ocorreu em um momento inadequado, citando “tudo relacionado ao Irã e outras coisas”.

Entre os participantes da reunião de segurança nacional estavam o vice-presidente JD Vance e o secretário de Defesa Pete Hegseth. O general Dan Caine, presidente do Estado-Maior Conjunto, também fez referência a uma reunião no Salão Oval durante discurso de formatura na Academia Naval dos Estados Unidos, em Annapolis.

Ainda não está claro como Trump pretende conduzir a resposta americana. No início da semana, o presidente deu ao Irã um prazo informal até o começo da próxima semana para apresentar uma proposta considerada adequada para encerrar a guerra.

Algumas autoridades americanas demonstraram otimismo em relação ao andamento das negociações. Mesmo assim, os principais impasses entre Washington e Teerã continuam sem solução, e a reunião desta sexta-feira terminou sem uma decisão sobre o rumo da política dos Estados Unidos para o conflito.