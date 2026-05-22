Marco Rubio diz que há “bons sinais” no diálogo com o Irã

247 - O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou que há “alguns bons sinais” nas negociações com o Irã, mas evitou adotar um tom excessivamente otimista. “Não quero ser otimista demais... vamos ver o que acontece nos próximos dias”, disse Rubio, ao comentar o andamento das tratativas.

A fala ocorre enquanto o presidente Donald Trump volta a defender que os Estados Unidos recuperem o estoque de urânio altamente enriquecido do Irã. Washington pressiona para que o material seja retirado do território iraniano, uma exigência que Teerã tem rejeitado de forma reiterada.

O ponto central da disputa é o destino do urânio enriquecido em níveis elevados. Para os Estados Unidos, a permanência do material no Irã manteria riscos associados ao avanço do programa nuclear. Para Teerã, porém, a transferência para o exterior representaria uma violação de sua soberania e de seu direito a um programa nuclear civil.

A diluição do urânio, também chamada de redução do nível de enriquecimento, consiste em misturar o material a outros componentes para diminuir sua concentração. Em termos diplomáticos, a medida poderia funcionar como uma alternativa intermediária entre a manutenção integral do estoque atual e sua remoção para fora do Irã.

Ainda assim, a proposta não elimina as divergências entre as partes. Trump insiste em obter garantias mais amplas sobre o programa nuclear iraniano, enquanto Teerã rejeita abrir mão de capacidades que considera legítimas. As negociações seguem sob cautela, com os próximos dias apontados por Washington como decisivos para medir a possibilidade de avanço.

O Irã rejeita enviar seu urânio altamente enriquecido ao exterior e sinaliza diluição sob controle próprio, em meio a negociações com os Estados Unidos sobre o futuro do programa nuclear iraniano, segundo informações atribuídas à Al Jazeera. A posição mantém o estoque nuclear no centro do impasse entre Washington e Teerã, apesar de declarações recentes do secretário de Estado americano, Marco Rubio, sobre sinais positivos nas conversas.

De acordo com a Al Jazeera, uma fonte iraniana afirmou que Teerã poderia “diluir” o material nuclear por conta própria, em vez de aceitar a transferência do estoque para outro país. A declaração é compatível com posicionamento anterior noticiado pela própria Al Jazeera, quando Mohammad Eslami, chefe da Organização de Energia Atômica do Irã, disse que o país estaria aberto a reduzir o nível de enriquecimento de seu urânio caso os Estados Unidos encerrassem sanções contra Teerã.