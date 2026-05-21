Irã e Paquistão avaliam negociações entre Teerã e Washington

247 - O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, recebeu nesta quarta-feira (20), em Teerã, o ministro do Interior do Paquistão, Seyed Mohsin Raza Naqvi, para discutir o andamento das negociações indiretas entre Teerã e Washington, a cooperação regional e a segurança no Oriente Médio.

Segundo a HispanTV, o encontro também abordou os desdobramentos regionais, as relações bilaterais entre Irã e Paquistão e o acompanhamento de acordos e consultas diplomáticas em meio aos esforços de Islamabad para manter aberto o caminho do diálogo.

Durante a reunião, Pezeshkian reconheceu os esforços de mediação do Paquistão no conflito decorrente da agressão militar dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. O presidente iraniano também destacou o papel desempenhado por Islamabad no apoio à estabilidade, à segurança e à cooperação entre países muçulmanos na região.

As duas partes trocaram avaliações sobre o estágio atual das negociações indiretas entre Irã e Estados Unidos, além de analisarem iniciativas diplomáticas em curso e formas de reduzir tensões. O encontro reforçou a necessidade de manter consultas políticas e ampliar a cooperação regional, em um momento marcado por intensa movimentação diplomática.

Naqvi, por sua vez, transmitiu a Pezeshkian mensagens e avaliações das autoridades de Islamabad sobre os acontecimentos recentes. O ministro paquistanês ressaltou a importância de preservar o diálogo e a compreensão mútua como instrumentos para enfrentar divergências e contribuir para a estabilidade regional.

Além do tema das negociações com Washington, Pezeshkian defendeu a expansão das relações bilaterais entre Teerã e Islamabad. Irã e Paquistão também concordaram em facilitar o comércio transfronteiriço, ponto considerado relevante para fortalecer a cooperação econômica entre os dois países vizinhos.

A visita de Naqvi a Teerã foi a segunda em apenas uma semana. O deslocamento ocorre em meio aos esforços de Islamabad para intermediar um acordo que possa encerrar de forma permanente a ofensiva conjunta dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, iniciada em fevereiro e interrompida como parte de um cessar-fogo mediado pelo Paquistão em 8 de abril.

O encontro também acontece após relatos de imprensa indicarem uma intensificação da atividade diplomática nos últimos dias, com o objetivo de reduzir as divergências entre Irã e Estados Unidos e abrir caminho para um possível entendimento. Esses relatos apontam ainda que o ministro paquistanês teria levado mensagens do governo norte-americano durante suas duas viagens recentes a Teerã.

Teerã, porém, mantém uma posição de cautela diante das tratativas. O Irã reiterou sua política de “confiança zero” e afirmou que só negociará se os Estados Unidos demonstrarem seriedade no processo.

O governo iraniano indicou estar disposto a chegar a um acordo caso Washington apresente garantias de fim permanente da agressão e suspenda todas as sanções e bloqueios impostos contra o país. Em contrapartida, Teerã poderia aliviar as restrições no Estreito de Ormuz, no Golfo Pérsico, em vigor desde os primeiros dias da agressão.

Ao mesmo tempo, o Irã afirma que exigências consideradas excessivas por parte dos Estados Unidos dificultam a paz e a construção de um possível acordo. Teerã também critica a retomada de sanções norte-americanas, classificando a medida como parte de uma campanha fracassada contra o país.