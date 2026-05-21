Trump diz que não vai aliviar sanções ao Irã antes de acordo

247 - Donald Trump afirmou que não aceitará aliviar sanções contra o Irã antes da assinatura de um acordo, enquanto mantém em aberto a decisão sobre o cessar-fogo e uma eventual nova ofensiva.

A posição do presidente dos Estados Unidos foi relatada pelo correspondente da Al Jazeera em Washington, em meio a negociações ainda pouco detalhadas publicamente. Segundo a reportagem, Trump tem repetido que pode esperar alguns dias, ou até mais, antes de tomar uma decisão definitiva.

Pressão sobre Teerã

O ponto central da declaração é a recusa de Trump em colocar o alívio das sanções na mesa antes de um entendimento formal. Ao afirmar que só consideraria essa medida depois da assinatura de um acordo, ele retira um dos principais instrumentos de negociação imediata com Teerã.

A sinalização mantém a pressão sobre o Irã. Ao mesmo tempo, Trump diz estar disposto a aguardar a resposta iraniana, sem se comprometer com um prazo fechado.

Cessar-fogo segue indefinido

A decisão pendente envolve a possibilidade de estender o cessar-fogo ou encerrá-lo para lançar uma nova ofensiva. Trump afirmou que não será apressado e que tomará sua decisão no momento que considerar adequado.

Ele também disse estar preparado para agir rapidamente caso seja necessário. Segundo o relato, Trump afirmou que poderia lançar nova ofensiva dentro de uma hora após ser contatado por líderes do Golfo que pediram a prorrogação do cessar-fogo.

Negociações sem detalhes públicos

Até o momento, há poucas informações sobre a natureza das conversas em andamento. Trump mencionou alguns interlocutores com quem os Estados Unidos vêm dialogando e os classificou como “razoáveis”.

A falta de detalhes mantém o cenário diplomático cercado de incerteza. O governo norte-americano busca avaliar a resposta iraniana antes de definir se seguirá no caminho da negociação ou se retomará uma postura militar mais agressiva.