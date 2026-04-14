Irã estima perdas de guerra em 270 bilhões de dólares e cobra reparações

247 - O governo do Irã estima que os prejuízos decorrentes da guerra desencadeada pelos EUA e Israel já alcançam cerca de US$ 270 bilhões, segundo cálculo inicial. A cifra, considerada preliminar, pode crescer à medida que os danos forem avaliados de forma mais detalhada, enquanto Teerã mantém a posição de cobrar reparações internacionais.

A informação foi divulgada pela emissora Al Jazeera, com base em declarações da porta-voz do governo iraniano, Fatemeh Mohajerani, em entrevista à agência russa RIA Novosti, também repercutida pela agência iraniana Tasnim.

De acordo com Mohajerani, a estimativa atual considera os impactos provocados pelos ataques atribuídos aos Estados Unidos e a Israel. A porta-voz destacou que o valor ainda não representa o total definitivo dos danos, uma vez que o processo de avaliação envolve diferentes etapas e níveis de análise.

“Um dos temas que nossa equipe de negociação está perseguindo, e que também foi tratado nas conversas em Islamabad, é a questão das reparações de guerra. Os danos geralmente precisam ser examinados em várias camadas. As perdas do Irã com os ataques dos EUA e de Israel são atualmente estimadas em cerca de US$ 270 bilhões”, afirmou.

O governo iraniano tem colocado a discussão sobre reparações no centro de suas negociações diplomáticas, indicando que o tema seguirá como prioridade nas tratativas internacionais. A estimativa apresentada reforça a dimensão econômica dos impactos da guerra e sinaliza que Teerã pretende ampliar a pressão por compensações nos fóruns adequados.