Irã faz ataque maciço com mísseis contra alvos dos EUA e de Israel, diz Guarda Revolucionária

247 - A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) afirmou ter lançado mais de 40 mísseis contra alvos dos Estados Unidos e de Israel, em uma nova etapa da ofensiva militar que se intensifica no Oriente Médio, informa reportagem da Al Jazeera.Segundo comunicado divulgado pela própria IRGC, o ataque faz parte da 17ª onda de operações aéreas conduzidas pelo Irã contra posições associadas aos dois países.

De acordo com a Guarda Revolucionária, a nova rodada de disparos integra uma sequência contínua de ações militares iniciadas após a escalada de confrontos na região.

O comunicado afirma que mais de quarenta mísseis foram disparados durante essa fase da operação, direcionados a alvos ligados aos Estados Unidos e a Israel.

Escalada amplia tensão regional

A nova ofensiva ocorre em meio à intensificação da guerra coordenada de EUA e Israel contra o Irã, com sucessivas trocas de ataques e ameaças de novas operações militares.

A intensificação das ações armadas eleva o risco de um confronto mais amplo no Oriente Médio, envolvendo potências regionais e forças militares estrangeiras presentes na região.