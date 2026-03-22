Irã fechará completamente Ormuz se Trump executar ameaças contra energia iraniana, diz Guarda Revolucionária

Reuters - O Irã fechará completamente o estratégico Estreito de Ormuz se o presidente dos EUA, Donald Trump, executar as ameaças contra as instalações de energia iranianas, afirmou a Guarda Revolucionária do país em um comunicado neste domingo.

No sábado, Trump ameaçou "obliterar" as usinas de energia do Irã se Teerã não reabrir totalmente o Estreito de Ormuz em 48 horas, sugerindo uma escalada significativa apenas um dia depois de ele ter falado em "reduzir" a guerra, agora em sua quarta semana.

No comunicado de domingo, a Guarda Revolucionária do Irã também disse que as empresas com participação dos EUA serão "completamente destruídas", se as instalações de energia iranianas forem alvo de Washington, e que as instalações de energia em países que abrigam bases dos EUA serão alvos "legais".