Irã fechará completamente Ormuz se Trump executar ameaças contra energia iraniana, diz Guarda Revolucionária
Alerta foi feito após Donal Trump ameaçar "obliterar" as usinas de energia do Irã se Teerã não reabrir totalmente o Estreito de Ormuz em 48 horas
Reuters - O Irã fechará completamente o estratégico Estreito de Ormuz se o presidente dos EUA, Donald Trump, executar as ameaças contra as instalações de energia iranianas, afirmou a Guarda Revolucionária do país em um comunicado neste domingo.
No sábado, Trump ameaçou "obliterar" as usinas de energia do Irã se Teerã não reabrir totalmente o Estreito de Ormuz em 48 horas, sugerindo uma escalada significativa apenas um dia depois de ele ter falado em "reduzir" a guerra, agora em sua quarta semana.
No comunicado de domingo, a Guarda Revolucionária do Irã também disse que as empresas com participação dos EUA serão "completamente destruídas", se as instalações de energia iranianas forem alvo de Washington, e que as instalações de energia em países que abrigam bases dos EUA serão alvos "legais".