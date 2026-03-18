Irã intensifica ataques com mísseis e drones no Golfo Pérsico

247 - A escalada militar no Oriente Médio ganhou novos contornos com uma série de ataques lançados pelo Irã contra países do Golfo Pérsico, ampliando o alcance da resistência na guerra desencadeada pelos Estados Unidos e Israel.

Nas últimas horas, diversas nações da região relataram explosões e operações de interceptação, em meio ao avanço de uma guerra que já provoca impactos humanitários e econômicos significativos.De acordo com informações divulgadas pela Al Jazeera, os ataques iranianos com mísseis e drones atingiram ou foram direcionados a países como Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Arábia Saudita, que acionaram seus sistemas de defesa para conter as ofensivas.

O Ministério da Defesa do Catar informou que suas forças armadas interceptaram um ataque de mísseis na terça-feira. No Kuwait, a Guarda Nacional declarou ter abatido uma aeronave não tripulada poucas horas após o exército do país anunciar que estava interceptando mísseis e drones considerados hostis.

Outros países da região também relataram ações semelhantes. Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Bahrein afirmaram ter interceptado projéteis nas últimas horas. Em território saudita, o Ministério da Defesa confirmou a destruição de um drone na região leste do país.

Nos Emirados Árabes Unidos, as autoridades indicaram que as defesas aéreas estavam “atualmente respondendo a ameaças de mísseis e drones provenientes do Irã”. O comunicado foi divulgado cerca de quatro horas após outro ataque registrado no país.

O correspondente da Al Jazeera em Dubai, Zein Basravi, descreveu a intensidade dos bombardeios e seus efeitos na região. “Os Emirados Árabes Unidos foram os mais atingidos pela retaliação do Irã. Por exemplo, foram disparados 3.000 projéteis diferentes – mísseis e drones – contra países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) pelo Irã em retaliação. Mais da metade, bem mais da metade, atingiram locais nos Emirados Árabes Unidos. Durante a noite não foi diferente… Múltiplas explosões foram ouvidas por toda a cidade”, afirmou.

Ele também destacou a recorrência das interceptações noturnas: “Aquele brilho de armas defensivas e interceptações nos céus noturnos, algo que se tornou muito comum, não apenas em Dubai, mas em cidades de todo o Conselho de Cooperação do Golfo. Mais uma vez visto sobre os céus daqui.”

Segundo Basravi, o gabinete de imprensa de Dubai confirmou que as explosões foram resultado de operações de defesa aérea.

Além da escalada militar, há registros de mortes em países do Golfo, enquanto os efeitos econômicos da guerra se intensificam. Desde o início do conflito, em 28 de fevereiro, o Irã tem lançado ataques contínuos contra bases militares utilizadas pelos Estados Unidos.

O impacto econômico já é considerado significativo. A guerra provocada por EUA e Israel tem afetado a produção de energia, além de provocar interrupções no turismo e nas viagens, colocando a região diante de um cenário comparado aos danos mais severos desde a Guerra do Golfo, no início da década de 1990.

Dados da consultoria Rystad Energy indicam que a produção diária de petróleo no Oriente Médio caiu de 21 milhões para 14 milhões de barris após pouco mais de uma semana de conflito, consequência direta do fechamento do Estreito de Ormuz.