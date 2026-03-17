França jamais participará de ação militar no estreito de Ormuz, afirma Macron

PARIS, 17 de março (Reuters) - O presidente Emmanuel Macron afirmou nesta terça-feira que a França jamais participará de operações para desbloquear o Estreito de Ormuz , rebatendo as declarações do presidente dos EUA, Donald Trump, de que Paris estaria disposta a ajudar.

Trump, falando em um evento na Casa Branca nesta segunda-feira, disse que conversou com Macron, dando-lhe uma nota "8 de 10" em relação à sua posição para convencer os aliados a desbloquear o Estreito de Ormuz, e sugeriu que Macron se juntaria aos esforços apoiados pelos EUA.

"Não somos parte do conflito e, portanto, a França jamais participará de operações para abrir ou libertar o Estreito de Ormuz no contexto atual", disse Macron no início de uma reunião de gabinete para discutir os conflitos no Oriente Médio.

Autoridades francesas afirmaram que a França tem prosseguido com seus próprios esforços para formar uma coalizão que garanta a segurança do Estreito de Ormuz assim que a situação de segurança se estabilizar, sem a participação dos EUA.

França trabalha em coalizão pós-guerra

"Estamos convencidos de que, assim que a situação se acalmar — e uso este termo deliberadamente de forma ampla — assim que a situação se acalmar, ou seja, assim que os bombardeios principais cessarem, estaremos prontos, juntamente com outras nações, para assumir a responsabilidade pelo sistema de escolta", disse Macron.

Os estados europeus foram amplamente marginalizados à medida que a guerra entre os EUA e Israel contra o Irã se intensificou, com o Irã realizando ataques contra Israel, bases americanas e estados do Golfo.

Mas, com as rotas marítimas afetadas e o conflito elevando os preços do petróleo, as potências europeias estão tentando descobrir como defender seus interesses.

A França já vem consultando estados europeus, asiáticos, incluindo a Índia, e árabes do Golfo na última semana, com o objetivo de elaborar um plano para que navios de guerra possam escoltar petroleiros e navios mercantes através do estreito, disseram autoridades.

"Mas este é um empreendimento complexo, que envolve aspectos políticos e técnicos, obviamente com todas as partes interessadas no transporte marítimo, incluindo seguradoras e pessoal operacional, que devemos construir", disse ele.

"Este trabalho exigirá discussões e uma redução da tensão com o Irã", disse ele.

Ligações de Trump são rejeitadas

Trump pediu que as nações ajudassem a policiar o estreito depois que o Irã respondeu aos ataques EUA-Israel usando drones, mísseis e minas para efetivamente fechar o canal para os petroleiros que normalmente transportam um quinto do petróleo e gás natural liquefeito do mundo.

Diversos aliados dos EUA já haviam rejeitado a proposta de Trump.

"Estamos dissociando nossas ações das operações dos Estados Unidos e de Israel. Os EUA estão conduzindo uma operação na qual não estamos envolvidos de forma alguma. Estamos agindo independentemente dos americanos", disse um oficial militar francês.

"Estamos excluindo qualquer envolvimento de nossos recursos em uma tentativa de reabrir o Estreito de Ormuz pela força. Qualquer missão potencial para proteger o Estreito de Ormuz exigiria um cessar-fogo ou uma redução das hostilidades, bem como negociações prévias com o Irã. Seria necessariamente uma operação internacional e conjunta", disse o oficial.

As principais atividades navais da União Europeia na região concentram-se no Aspides, uma missão no Mar Vermelho lançada em 2024 para proteger embarcações de ataques dos houthis, alinhados ao Irã. Os ministros das Relações Exteriores da UE concordaram na segunda-feira em não estender essa missão além do seu mandato atual.

Reportagem adicional de Sudip Kar-Gupta, edição de William Maclean