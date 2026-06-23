Irã promete responder se Israel atacar o Líbano

247 - O Irã afirmou que poderá responder caso Israel volte a atacar o Líbano e viole o memorando de entendimento, incluindo ações contra o Hezbollah, segundo declaração do embaixador iraniano nas Nações Unidas em Genebra, Ali Bahreini; as informações são da Al Jazeera.

De acordo com a Al Jazeera, Bahreini afirmou que, se Israel descumprir o memorando “em qualquer formato, inclusive atacando o Hezbollah no Líbano, o Irã responderá”. A declaração amplia o alerta diplomático de Teerã em meio às negociações em andamento.

Apesar do tom de advertência, o representante iraniano disse estar otimista com as conversas. Segundo ele, as discussões mais recentes ocorreram em nível técnico e tiveram avaliação positiva por parte dos negociadores iranianos.

“Nossos colegas continuam a discutir em conversas muito boas ontem, no nível técnico”, afirmou Bahreini.

O embaixador acrescentou que dois grupos de trabalho deverão ser estabelecidos nos próximos dias. Um deles ficará encarregado de negociar a remoção de sanções contra o Irã. O outro tratará de questões relacionadas às atividades nucleares iranianas.

Bahreini também afirmou que as conversas principais sobre o Estreito de Ormuz serão conduzidas entre Irã e Omã. Em seguida, segundo ele, deverão começar discussões paralelas com as partes envolvidas no memorando de entendimento.

As declarações combinam uma advertência direta a Israel com a sinalização de que Teerã mantém abertas as vias diplomáticas para tratar de sanções, atividades nucleares e temas estratégicos ligados à segurança regional.