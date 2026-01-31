Irã realiza exercícios navais com fogo real perto de navios dos EUA

247 - O governo dos Estados Unidos elevou o tom contra o Irã após o anúncio de exercícios navais com disparos reais no estratégico estreito de Ormuz, uma das principais rotas do comércio global de petróleo. As manobras, previstas para durar dois dias e começar no domingo, serão conduzidas pela Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC, na sigla em inglês) em uma área onde operam navios de guerra americanos e embarcações comerciais internacionais.

A informação foi divulgada pela emissora Al Jazeera, que acompanha em tempo real os desdobramentos da crescente tensão militar na região do Golfo. Segundo o Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM), responsável pelas operações militares americanas no Oriente Médio, Washington já advertiu Teerã de que não aceitará ações consideradas perigosas ou imprudentes durante o exercício.

Em comunicado oficial, o CENTCOM afirmou que as Forças Armadas dos Estados Unidos “não tolerarão manobras inseguras”, citando como exemplos voos de aeronaves iranianas sobre navios de guerra americanos e a aproximação de lanchas rápidas em rota de colisão com embarcações dos EUA. Para o comando militar, esse tipo de comportamento eleva significativamente o risco de acidentes e de uma escalada indesejada no conflito regional.

“Qualquer comportamento inseguro e pouco profissional próximo às forças dos EUA, parceiros regionais ou embarcações comerciais aumenta os riscos de colisão, escalada e desestabilização”, declarou o CENTCOM, reforçando a preocupação com a segurança de uma via marítima essencial para o transporte internacional de energia.

O comando americano também destacou o padrão de atuação de suas próprias forças na região. “As Forças Armadas dos Estados Unidos possuem a força mais bem treinada e letal do mundo e continuarão a operar com os mais altos níveis de profissionalismo, aderindo às normas internacionais. A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã deve fazer o mesmo”, acrescentou a nota.

Além do alerta sobre segurança militar, os Estados Unidos exigiram que os exercícios iranianos não afetem a liberdade de navegação nem o tráfego comercial internacional no estreito de Ormuz. A passagem marítima é considerada vital para a economia global, por concentrar uma parcela significativa do fluxo diário de petróleo e gás natural.

Imagens divulgadas anteriormente pela própria Guarda Revolucionária mostram integrantes da força naval da IRGC participando de treinamentos na ilha de Abu Musa, território disputado no Golfo Pérsico. O anúncio das manobras com munição real, no entanto, reacendeu temores de incidentes em uma região já marcada por episódios anteriores de confrontos e provocações entre forças iranianas e americanas.

O cenário reforça a instabilidade persistente no Golfo, onde qualquer incidente pode ter repercussões econômicas e geopolíticas de grande alcance, especialmente em um contexto de tensões prolongadas entre Teerã e Washington.