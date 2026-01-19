Iraque conclui retirada de militares EUA do país

247 - O Iraque anunciou a retirada completa das forças dos Estados Unidos de seu território federal, com a transferência do controle total das bases para as forças de segurança iraquianas, informou o canal PressTV nesta segunda-feira (19).

No último sábado (17), a base aérea de Ain al-Asad passou a ficar sob controle total do Exército iraquiano após a retirada das forças da coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos, que atuavam no combate ao grupo terrorista Estado Islâmico.

Em março de 2003, os Estados Unidos e seus aliados invadiram o Iraque, alegando que o país possuía armas de destruição em massa (ADM). As forças invasoras capturaram Bagdá e derrubaram Saddam Hussein, que foi executado em 2006 sob acusações de ter cometido inúmeros crimes de natureza política, étnica e religiosa. Inspetores internacionais jamais encontraram qualquer evidência da existência de armas de destruição em massa.