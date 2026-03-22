Israel admite falha em defesa após mísseis iranianos atingirem Dimona e Arad

247 - As Forças de Defesa de Israel confirmaram que não conseguiram interceptar mísseis balísticos lançados pelo Irã que atingiram as cidades de Dimona e Arad. Os ataques realizados no sábado (21) deixaram pelo menos 150 feridos, além de relatos de pessoas desaparecidas. Vídeos publicados nas redes sociais mostram destruição de edifícios e veículos, além de focos de incêndio em diferentes áreas, segundo a RT Brasil.

A Força Aérea Israelense e o Comando da Frente Interna abriram investigações para apurar as causas das falhas nos sistemas de defesa. Em comunicado, autoridades militares afirmaram que "as defesas não são herméticas" e orientaram a população a seguir as recomendações do Comando de Defesa Civil. As autoridades reforçaram as medidas de segurança no sul do país e mantêm estado de alerta diante da possibilidade de novos ataques.

Contexto do conflito

Os ataques do Irã ocorrem após a agressão conjunta de Estados Unidos e Israel contra o país persa em 28 de fevereiro, quando explosões foram registradas em áreas de Teerã. Durante a ofensiva, o líder supremo da nação, aiatolá Ali Khamenei, foi assassinado, assim como outros integrantes do governo.

Em resposta, o Irã lançou múltiplas ondas de mísseis balísticos contra Israel e bases dos Estados Unidos na região. O número de mortos iranianos ultrapassa 1.400 pessoas, segundo dados divulgados. As Forças Armadas dos EUA informaram que mais de 5 mil alvos foram atingidos nos primeiros 10 dias da operação. O país persa relatou mais de 40 ondas de ataques em resposta.