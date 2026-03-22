Netanyahu convoca Terceira Guerra Mundial e chama Ocidente a combater o Irã

247 - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, defendeu a ampliação do apoio internacional à guerra conduzida por Estados Unidos e Israel contra o Irã. A declaração foi feita a partir do local de um ataque na cidade de Arad, no sul de Israel, em meio ao agravamento da tensão regional.

Segundo a Al Jazeera, Netanyahu afirmou que líderes mundiais deveriam se somar à ofensiva e sustentou que alguns países já estariam se movendo nessa direção e também pressionou por um envolvimento mais amplo da comunidade internacional no conflito.

Ao se pronunciar em Arad, o premiê israelense reforçou o apelo para que outros governos apoiem diretamente a guerra contra o Irã. A manifestação foi apresentada por ele como parte de um esforço para ampliar a frente internacional alinhada a Estados Unidos e Israel.

Netanyahu ainda acusou o Irã de atacar civis e declarou que o país teria capacidade de atingir alvos de longo alcance em regiões profundas da Europa. A fala insere um novo elemento no discurso de Israel ao projetar a ameaça iraniana para além do Oriente Médio.

Ofensiva iraniana

A ofensiva iraniana contra o sul de Israel deixou quase 200 feridos nas cidades de Dimona e Arad no sábado, em um dos episódios mais graves da atual escalada militar no Oriente Médio. Segundo equipes médicas israelenses, ao menos 11 pessoas ficaram em estado grave após a queda de pelo menos dois mísseis balísticos que não foram interceptados pelos sistemas de defesa aérea do país. Horas depois, um segundo ataque atingiu Arad, provocando destruição e ferindo ao menos 84 pessoas.