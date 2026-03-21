Após ataques do Irã ao sul de Israel, Netanyahu fala em noite "muito difícil" e promete continuar agressões contra o país persa

247 - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, classificou como "uma noite muito difícil na luta pelo nosso futuro" o ataque do Irã com míssil balístico que atingiu o sul do país neste sábado (21). Em declaração oficial, ele afirmou ter conversado com o prefeito de Arad, Yair Maayan, e pediu que fossem transmitidas "as nossas orações pela paz dos feridos". A ação iraniana ocorre em resposta às agressões israelenses e dos EUA iniciadas em 28 de fevereiro.

O premiê informou que determinou o envio de assistência emergencial. "Instruí o Diretor Geral do meu ministério a fornecer toda a assistência necessária", declarou. Ele também disse que está reforçando as equipes de resgate e pediu à população que siga as orientações das autoridades de defesa civil. Na declaração, Netanyahu afirmou que o país manterá sua estratégia militar de agressões ao Irã. "Estamos determinados a continuar atacando nossos inimigos em todas as frentes", disse.

Segundo o Times of Israel, o ataque deixou ao menos 71 pessoas feridas na cidade de Arad, após um projétil atingir uma área residencial. O balanço indica 10 vítimas em estado grave, 13 com ferimentos moderados e 48 com lesões leves, além de quatro pessoas atendidas por crises de ansiedade. Após os ataques, o Ministério da Educação anunciou a suspensão das aulas presenciais em todo o país no domingo (22) e na segunda-feira (23), com adoção do ensino remoto.

זהו ערב קשה מאוד במערכה על עתידנו. לפני זמן קצר שוחחתי עם ראש עיריית ערד, יאיר מעיין, וביקשתי למסור בשם כל אזרחי ישראל את תפילותינו לשלום הפצועים.



הנחתי את מנכ"לית משרדי להגיש את מלוא הסיוע הנדרש יחד עם כל משרדי הממשלה.



אני מחזק את כוחות החירום וההצלה שפועלים כעת בשטח ואני קורא… March 21, 2026





Ataque em Dimona

Outras cidades também foram atingidas. Em Dimona, mais de 30 pessoas ficaram feridas. As forças israelenses informaram que os sistemas de defesa aérea foram acionados, mas não conseguiram interceptar os projéteis. A Força Aérea de Israel abriu investigação para apurar a falha na interceptação do míssil que atingiu Arad. O Comando da Frente Interna também conduz apuração sobre as circunstâncias do impacto, assim como sobre o ataque registrado em Dimona.