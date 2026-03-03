Israel afirma ter bombardeado complexo presidencial e Conselho de Segurança do Irã

247 - O Exército de Israel anunciou nesta terça-feira (3) que realizou bombardeios contra o complexo presidencial e a sede do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, ambos localizados na capital, Teerã. Segundo os militares israelenses, os alvos integrariam o que foi classificado como o “complexo de liderança do regime terrorista iraniano”.

De acordo com um comunicado das Forças de Defesa de Israel, a ofensiva aérea teria atingido estruturas consideradas estratégicas para a condução das decisões de segurança do governo iraniano.

Em comunicado, o Exército afirmou: “A Força Aérea israelense (...) atacou e desmantelou instalações dentro do complexo da liderança do regime terrorista iraniano no coração de Teerã”. Ainda segundo os militares, “foram atingidos o local de reunião do fórum mais alto do regime responsável por decisões de segurança, a instituição de formação de oficiais militares iranianos e outras infraestruturas-chave do regime”.

As forças israelenses sustentam que os prédios bombardeados eram utilizados com frequência por integrantes da liderança iraniana e por altos funcionários da área de segurança. O comunicado acrescenta que o local também abrigaria avaliações relacionadas ao programa nuclear do Irã.

Na mesma nota, Israel descreve o complexo como o “quartel-general mais central e significativo do regime terrorista iraniano”. O texto afirma ainda que o ataque “enfraquece ainda mais a continuidade operacional dos sistemas de comando e controle do regime”.