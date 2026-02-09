Israel aprova pacote de medidas para ampliar domínio sobre a Cisjordânia ocupada

247 - Israel aprovou um conjunto de medidas que ampliam seus poderes na Cisjordânia ocupada, reforçando mecanismos que podem aprofundar a presença de colonos israelenses e aumentar a atuação das autoridades israelenses em áreas atualmente sob algum nível de controle palestino.A decisão foi tomada pelo gabinete de segurança israelense, informa a Al Jazeera nesta segunda-feira (9). O pacote inclui iniciativas para facilitar a venda de terras palestinas a colonos israelenses, além de ampliar a autoridade israelense em regiões que, em teoria, estão sob administração palestina.

Medidas ampliam domínio israelense

De acordo com a reportagem, as medidas aprovadas buscam fortalecer o alcance institucional de Israel na Cisjordânia ocupada. Entre os pontos destacados está a criação de mecanismos que podem acelerar processos de transferência de terras palestinas para colonos israelenses, um tema historicamente sensível e alvo de críticas da comunidade internacional.

Além disso, o gabinete de segurança israelense aprovou a ampliação de poderes das autoridades israelenses em áreas sob controle palestino, o que pode impactar diretamente o funcionamento administrativo e político de regiões que integram a gestão palestina.

A aprovação ocorre em meio ao aumento de tensões no território ocupado, marcado por operações militares, expansão de assentamentos e episódios de demolições de moradias palestinas.

Governo palestino denuncia risco de anexação de fato

O presidente palestino Mahmoud Abbas reagiu duramente ao anúncio. Segundo a reportagem, ele classificou a decisão como “perigosa” e “ilegal”, afirmando que as medidas representam uma espécie de anexação de fato da Cisjordânia ocupada.

Abbas declarou que a iniciativa israelense equivale a uma tentativa de consolidar o domínio territorial sobre áreas palestinas, alterando a realidade política e administrativa do território ocupado.

Apelo a Trump e à ONU

Diante do avanço das medidas israelenses, Mahmoud Abbas também fez um apelo para que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intervenha, assim como o Conselho de Segurança das Nações Unidas.

O dirigente palestino pediu ações internacionais para impedir que o pacote aprovado pelo gabinete de segurança israelense produza mudanças irreversíveis na Cisjordânia ocupada.