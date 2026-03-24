Israel ataca instalações de gás do Irã; Teerã reage com mísseis contra Tel Aviv

247 - Ataques a infraestruturas de gás no Irã e uma nova onda de mísseis contra Israel marcaram a escalada do conflito nesta terça-feira (24). As ofensivas ocorrem um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que há negociações em andamento, o que foi negado por Teerã. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

De acordo com a imprensa iraniana, duas instalações de gás e um gasoduto foram atingidos por agressões israelenses. Entre os alvos estão um prédio administrativo do setor e uma estação de regulação de pressão em Isfahan, que sofreram danos parciais. Outro ataque atingiu um gasoduto ligado a uma usina no sudoeste do país, sem detalhamento sobre a extensão dos danos.

Horas depois, o Irã lançou mísseis contra Israel, acionando sirenes em Tel Aviv. Áreas residenciais foram atingidas, e equipes de resgate atuaram na busca por vítimas sob os escombros. Segundo relatos, quatro pessoas ficaram feridas, nenhuma em estado grave.

Ataques atingem países do Golfo

A escalada também teve efeitos em outros países da região. No Kuwait, estilhaços da defesa aérea atingiram linhas de energia, causando interrupções no fornecimento. Sirenes de alerta foram acionadas no Bahrein, enquanto a Arábia Saudita informou ter interceptado 19 drones iranianos.

Autoridades israelenses apontam que os danos em Tel Aviv teriam sido provocados por um míssil de fragmentação com múltiplas ogivas, cada uma com cerca de 100 quilos de explosivos. Ruas ficaram cobertas por escombros e parte de um edifício residencial foi destruída.

Impasse sobre negociações

Na segunda-feira (23), Donald Trump afirmou que houve conversas "muito boas e produtivas" com o Irã e anunciou o adiamento, por cinco dias, de um plano de ataque a usinas de energia iranianas. A decisão estaria condicionada à reabertura do estreito de Ormuz.

O governo iraniano nega qualquer negociação. O presidente do Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, acusou Estados Unidos e Israel de divulgarem informações falsas para influenciar mercados e encobrir a situação do conflito.

Também nesta terça-feira (24), o Irã anunciou a nomeação de Mohammad Baqer Zolqadr como novo secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional. Ele substitui Ali Larijani, assassinado em um bombardeio israelense na semana passada.