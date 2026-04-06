"Israel é a definição de um Estado terrorista", diz Yanis Varoufakis

247 - O ex-ministro das Finanças da Grécia Yanis Varoufakis afirmou que “Israel é a definição de um Estado terrorista”, ao comentar a atuação do país nos territórios palestinos e criticar a forma como líderes europeus classificam o Estado israelense.

A declaração foi publicada como reação a uma postagem da relatora especial da ONU para os territórios palestinos ocupados, Francesca Albanese, que descreveu a situação como “dolorosa” e acusou Israel de submeter os palestinos a práticas de violência sistemática.

Em sua manifestação, Varoufakis afirmou: “Israel é a definição de um Estado terrorista. O fato de a maioria dos líderes europeus continuar a caracterizá-lo como uma democracia liberal reflete o triste estado da democracia liberal europeia...”.

Já Albanese destacou: “É doloroso ver o que os israelenses estão fazendo aos palestinos — soldados, colonos, forças de segurança, polícia, de forma muito concreta. Isto não é uma guerra. É torturar um povo: física e psicologicamente. E faz parte de seu apagamento".