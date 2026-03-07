Israel já matou quase 300 no Líbano desde segunda-feira

247 - A ofensiva militar de Israel no Líbano provocou um aumento expressivo no número de vítimas ao longo da semana. De acordo com o Ministério da Saúde libanês, pelo menos 294 pessoas morreram desde o início dos ataques na segunda-feira (2), enquanto mais de mil ficaram feridas em diferentes regiões do país.

As informações foram divulgadas pelas autoridades libanesas e repercutidas pela CNN, que também reportou relatos de moradores sobre bombardeios intensos e operações militares na região de fronteira.

Ataques deixam centenas de mortos e feridos

Segundo o Ministério da Saúde do Líbano, os bombardeios israelenses atingiram diferentes áreas desde o início da semana, elevando rapidamente o número de vítimas. O balanço oficial indica 294 mortos e mais de 1 mil feridos no período.

Os ataques ocorrem no contexto da campanha militar de Israel contra o Hezbollah e incluem operações terrestres e aéreas em áreas próximas à fronteira entre os dois países.

Moradores relatam "noite de inferno" em vila libanesa

Habitantes da vila de Nabi Chit descreveram momentos de intenso medo durante uma operação realizada por comandos israelenses na região. O objetivo da incursão, segundo relatos, seria procurar os restos mortais de um aviador israelense desaparecido há décadas.

Shawki al-Masri, morador da área, relatou à agência Reuters que a população viveu uma madrugada marcada por helicópteros e explosões.

“Ouvi os helicópteros sobre nossa casa a noite inteira”, afirmou.

“Eles estavam tão baixos que pensamos que iam pousar em cima de nós”, acrescentou, ao descrever a operação na qual, segundo autoridades libanesas, 41 pessoas morreram.

Masri também relatou a reação dos moradores diante da presença militar.

“As pessoas na cidade acordaram e começaram a atirar contra eles, então os aviões de guerra começaram a bombardear. Foi uma noite muito violenta e só se acalmou quando o sol nasceu”, disse.

Operação israelense e confronto armado

O Exército libanês informou que houve troca de tiros entre os comandos israelenses, militantes do Hezbollah e moradores locais. Já as Forças de Defesa de Israel (IDF) declararam, em nota, que nenhum soldado israelense ficou ferido durante a operação.

A incursão ocorreu em meio à escalada militar na região e ao aumento das tensões na fronteira entre Israel e o Líbano.

Deslocamento em massa agrava crise humanitária

Além das vítimas, a ofensiva militar tem provocado um grande deslocamento de civis. Israel emitiu ordens de evacuação para amplas áreas do sul do Líbano e também para bairros densamente povoados de Beirute.

Segundo estimativas do Conselho Norueguês para Refugiados, cerca de meio milhão de pessoas foram forçadas a deixar suas casas.

Aliyyeh Hijazi, de 66 anos e mãe de dez filhos, contou à Reuters que precisou abandonar sua residência no sul do país e depois fugir novamente de abrigos temporários após novos alertas de ataques.

“Nossas vidas acabaram, especialmente para nós que somos do sul. Dizem que o povo do sul é muito forte, mas agora o povo do sul não aguenta mais”, afirmou.