Jovem fica nu diante do imperador do Japão durante cerimônia de Ano Novo

Um episódio inesperado marcou a tradicional cerimônia de Ano Novo realizada no palácio imperial, em Tóquio, evento que todos os anos reúne milhares de pessoas para acompanhar a saudação da família imperial japonesa. Um jovem ficou completamente nu durante a celebração e acabou contido por agentes de segurança diante do público presente.

Segundo a AFP, o incidente aconteceu logo após a aparição dos membros da família imperial na varanda do palácio, entre eles o imperador Naruhito e a imperatriz Masako, momento aguardado por multidões que costumam agitar bandeiras do Japão.

Incidente ocorreu após aparição da família imperial

De acordo com as informações divulgadas, o jovem pulou uma barreira de segurança instalada na área do evento e foi rapidamente imobilizado por integrantes da guarda imperial e da polícia metropolitana de Tóquio. Após a contenção, os agentes o envolveram em um cobertor, evitando que a situação se prolongasse.

Procurada pela AFP, a guarda imperial informou que não pôde confirmar imediatamente os detalhes do episódio. A investigação segue sob responsabilidade das autoridades locais.

Segurança agiu rapidamente

Fontes próximas à investigação, citadas pela emissora japonesa TBS, indicaram que o jovem teria anunciado previamente em redes sociais a intenção de aparecer nu durante a saudação de Ano Novo, uma das mais simbólicas do calendário japonês. A cerimônia ocorre anualmente e é uma das raras ocasiões em que o público pode ver o imperador Naruhito de perto, reforçando seu papel simbólico e institucional no país.

Tradição milenar e papel simbólico do imperador

A família imperial japonesa, cujas origens remontam a cerca de 2.600 anos segundo a tradição, renunciou formalmente ao caráter divino após a rendição do Japão ao final da Segunda Guerra Mundial. Desde então, o imperador não exerce qualquer poder político, mantendo-se como símbolo de unidade e continuidade histórica da nação.