Japão confirma auditoria sanitária para carne bovina do Brasil em 2026

247 - O governo do Japão confirmou que realizará, em março de 2026, uma auditoria sanitária presencial no Brasil para avaliar o sistema nacional de controle da carne bovina. A iniciativa é considerada um passo decisivo no processo de abertura do mercado japonês ao produto brasileiro, um dos mais rigorosos do mundo em termos sanitários e de rastreabilidade.

A confirmação foi feita pelo secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária, Luis Rua, que destacou a importância da missão para o avanço das negociações bilaterais. Segundo o governo brasileiro, a auditoria integra o protocolo sanitário em negociação entre os dois países e é vista como uma etapa central para a habilitação do Brasil como fornecedor do produto ao mercado japonês.

A missão será conduzida por técnicos do Ministério da Agricultura, Florestas e Pesca do Japão. O trabalho terá como foco a avaliação de riscos do sistema sanitário brasileiro como um todo, sem a realização de inspeções em unidades frigoríficas específicas, concentrando-se nos procedimentos, controles e garantias adotados pelo país.

A visita técnica está prevista após o reconhecimento do Brasil como país livre de febre aftosa sem vacinação, condição considerada essencial pelas autoridades japonesas para o avanço do processo. Esse reconhecimento representa um marco para a pecuária brasileira e amplia o acesso a mercados com elevado padrão sanitário.

A expectativa do Ministério da Agricultura é que a auditoria permita a conclusão das etapas técnicas do processo ao longo de 2026. O Japão é considerado um mercado estratégico para a carne bovina brasileira, especialmente por demandar produtos de maior valor agregado e por adotar critérios sanitários rigorosos, o que pode impulsionar a presença do Brasil em segmentos mais qualificados do comércio internacional de carnes.