Jovem que lutou por eutanásia após ser violentada morre na Espanha

247 - A história da espanhola Noelia Castillo é marcada por um episódio de violência sexual que desencadeou uma sequência de eventos trágicos, culminando primeiro em uma tentativa de suicídio e, anos depois, na realização de uma eutanásia legalmente autorizada. As informações foram divulgadas pelo portal g1.

Dias antes de morrer, Noelia concedeu sua última entrevista à emissora Antena 3, na qual detalhou o sofrimento físico e emocional que enfrentava desde o trauma, além da decisão de encerrar a própria vida após um longo processo judicial.Segundo relatos, após sofrer violência sexual, a jovem desenvolveu um quadro grave de fragilidade emocional, agravado por transtornos psiquiátricos diagnosticados ainda na adolescência. Em meio a esse contexto, tentou suicídio ao se jogar de um prédio, o que resultou em uma lesão severa na medula e a deixou paraplégica.

Desde então, passou a conviver com dores crônicas, limitações físicas e sofrimento psicológico contínuo — fatores que, segundo avaliações médicas, contribuíram para o pedido de eutanásia aceito pela Justiça espanhola após mais de 600 dias de análises.

Na entrevista, Noelia expôs o conflito com familiares e a intensidade de sua dor. “Eles me dizem: ‘Você vai embora e nós ficamos aqui com toda a dor da sua partida’, mas eu penso: e toda a dor que eu já sofri? Só quero ir embora em paz e deixar de sofrer”.Ela também revelou um sentimento persistente de solidão e incompreensão. “Sempre me senti sozinha, nunca me senti compreendida, nunca tiveram empatia comigo. Não gosto do rumo que o mundo e a sociedade estão tomando; prefiro desaparecer, porque está cada vez pior”.

Além do sofrimento emocional, descreveu dores físicas constantes. “Dormir é muito difícil para mim, sinto dores nas costas, nas pernas, dor física diária. Não tenho vontade de nada, nem de sair, nem de comer, só descansar”.

Apesar das limitações, ressaltou que mantinha alguma autonomia. “Não é verdade que eu esteja acamada. Eu me levanto, tomo banho sozinha, me maquio, me organizo sozinha”.Determinada, reforçou sua decisão: “Já não posso mais com essa família, com as dores, com tudo o que me atormenta na cabeça. Não quero ser exemplo de ninguém, é simplesmente a minha vida”.

Ao ser questionada sobre arrependimento, foi categórica: “Não, eu tinha isso muito claro desde o início. A felicidade de um pai ou de uma mãe não deve estar acima da felicidade de uma filha”.A mãe da jovem, Yolanda Ramos, afirmou não concordar com a decisão, embora a respeitasse. "Foram três anos de altos e baixos, anos horríveis, em que rezei muito; mas se ela não quiser viver, não aguento mais". Ainda assim, manteve esperança de uma desistência: "Não perdi a esperança de que, no último momento, quando colocarem o soro para sedá-la, ela queira parar tudo isso e mudar de ideia".

O procedimento foi autorizado após uma longa disputa judicial, que incluiu tentativas do pai de barrar a decisão sob o argumento de incapacidade psicológica. No entanto, avaliações técnicas concluíram que Noelia atendia aos critérios legais, com quadro considerado irreversível, dor contínua e sofrimento incapacitante.O caso reacende discussões sobre os impactos de traumas profundos, saúde mental e os limites legais da eutanásia, especialmente quando associados a histórias marcadas por violência e sofrimento prolongado.