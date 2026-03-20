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      Júri condena Elon Musk em processo sobre fraude em compra do Twitter

      Danos ainda não foram calculados, mas Francis Bottini, advogado dos acionistas, estimou que poderiam totalizar cerca de US$ 2,5 bilhões

      Elon Musk (Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters)

      Reuters - Um júri federal dos Estados Unidos considerou nesta sexta-feira Elon Musk como responsável em um caso em que é acusado de fraudar acionistas do Twitter ao tentar baixar o preço das ações da empresa para que ele pudesse renegociar ou desistir da aquisição da rede social por US$ 44 bilhões em 2022.

      Musk, a pessoa mais rica do mundo, foi acusado de alegar falsamente nas mídias sociais que o Twitter não informava quantas contas falsas e de spam, conhecidas como bots, existiam na plataforma.

      Os danos ainda não foram calculados, mas Francis Bottini, advogado dos acionistas, estimou que poderiam totalizar cerca de US$ 2,5 bilhões.

      "O status de Musk como o homem mais rico do mundo não é um passe livre", disse Bottini em comunicado. "Se você é capaz de movimentar os mercados com seus tuítes, você é responsável pelos danos que causa aos investidores."

      Em uma declaração conjunta, os advogados de Musk chamaram o veredicto de "um obstáculo no caminho. E estamos ansiosos para que ele seja justificado em uma apelação".

      Musk sempre optou por enfrentar os acionistas no tribunal em vez de fazer um acordo. A compra do Twitter foi concluída em outubro de 2022 e mais tarde a empresa foi rebatizada como X.

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