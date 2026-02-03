França faz busca em escritório do X e amplia pressão judicial sobre a plataforma de Elon Musk
Promotoria de Paris diz que operação ocorre no âmbito de investigação aberta em janeiro de 2025, com atuação de unidade de cibercrime
247 – Uma busca foi realizada nesta terça-feira no escritório francês da plataforma X, controlada pelo bilionário Elon Musk, no contexto de uma investigação aberta em janeiro de 2025, segundo informou a Promotoria de Paris. A informação foi publicada inicialmente pela CNN Business, que relatou que a operação integra um procedimento conduzido pela unidade de cibercrime do Ministério Público parisiense, com envolvimento da Europol.
A Promotoria afirmou que a diligência ocorre como parte de uma apuração formal iniciada no começo de 2025. Até o momento, não foram divulgados detalhes públicos sobre o objeto específico investigado, nem sobre eventuais medidas adicionais que possam ser tomadas a partir do material coletado.
Busca em território francês e atuação da unidade de cibercrime
De acordo com a versão apresentada pela Promotoria de Paris, a busca foi conduzida por sua unidade especializada em crimes cibernéticos, estrutura que costuma atuar em casos de alta complexidade envolvendo sistemas digitais, coleta de dados e rastreamento de condutas em ambiente virtual.
O envolvimento da Europol — agência europeia de cooperação policial — indica que a apuração pode ter desdobramentos que extrapolam as fronteiras francesas, ainda que as autoridades não tenham detalhado se a cooperação se limita a apoio técnico, intercâmbio de informações ou coordenação operacional.
A CNN Business descreveu o caso como “em desenvolvimento”, indicando que novas informações podem ser divulgadas ao longo do dia pelas autoridades francesas ou pela própria companhia.