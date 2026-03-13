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      Justiça dos EUA bloqueia temporariamente Trump de encerrar proteções para 1.100 somalis

      Ordem judicial suspende decisão do governo que acabaria com proteção migratória humanitária

      Ccomunidade somali em Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, em 5 de dezembro de 2025 (Foto: REUTERS/Tim Evans/Foto de arquivo.)

      Reuters – Uma juíza federal bloqueou temporariamente nesta sexta-feira (13) a decisão do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de encerrar na próxima semana as proteções legais que permitiram que quase 1.100 somalis vivessem e trabalhassem nos Estados Unidos.

      A juíza distrital dos EUA Allison Burroughs, em Boston, emitiu uma ordem adiando a data de entrada em vigor, prevista para 17 de março, da decisão do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos de encerrar o Status de Proteção Temporária (TPS, na sigla em inglês)  para imigrantes somalis.

      O TPS é uma forma de proteção migratória humanitária que protege migrantes elegíveis contra deportação e permite que trabalhem. Durante o governo Trump, o Departamento de Segurança Interna tomou medidas para encerrar o TPS para uma dúzia de países, o que provocou diversos desafios judiciais.

      Burroughs tomou a decisão enquanto o governo aguarda que a Suprema Corte dos Estados Unidos decida se suspenderá ordens judiciais de instâncias inferiores em dois outros casos que impediram o fim do TPS para mais de 350 mil haitianos e cerca de 6 mil sírios.

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