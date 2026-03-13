Justiça dos EUA bloqueia temporariamente Trump de encerrar proteções para 1.100 somalis

Reuters – Uma juíza federal bloqueou temporariamente nesta sexta-feira (13) a decisão do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de encerrar na próxima semana as proteções legais que permitiram que quase 1.100 somalis vivessem e trabalhassem nos Estados Unidos.

A juíza distrital dos EUA Allison Burroughs, em Boston, emitiu uma ordem adiando a data de entrada em vigor, prevista para 17 de março, da decisão do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos de encerrar o Status de Proteção Temporária (TPS, na sigla em inglês) para imigrantes somalis.

O TPS é uma forma de proteção migratória humanitária que protege migrantes elegíveis contra deportação e permite que trabalhem. Durante o governo Trump, o Departamento de Segurança Interna tomou medidas para encerrar o TPS para uma dúzia de países, o que provocou diversos desafios judiciais.

Burroughs tomou a decisão enquanto o governo aguarda que a Suprema Corte dos Estados Unidos decida se suspenderá ordens judiciais de instâncias inferiores em dois outros casos que impediram o fim do TPS para mais de 350 mil haitianos e cerca de 6 mil sírios.