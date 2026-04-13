Kremlin afirma que resultado das eleições na Hungria não afetará situação na Ucrânia

247 - O Kremlin declarou nesta segunda-feira (13) que o resultado das eleições parlamentares na Hungria não deve influenciar o conflito na Ucrânia. O porta-voz da presidência russa Dmitry Peskov afirmou que não há relação direta entre os dois processos. As informações são da RT Brasil.

"Não creio que isso tenha qualquer relação", disse Peskov ao comentar o tema. Para o representante russo, os acontecimentos políticos na Hungria e o conflito na Ucrânia seguem dinâmicas independentes.

O porta-voz também foi questionado sobre a possibilidade de liberação de um empréstimo de 90 bilhões de euros da União Europeia para a Ucrânia, anteriormente bloqueado pela Hungria. Ele afirmou que esse tipo de decisão é conduzida em Bruxelas.

Peskov acrescentou que iniciativas voltadas ao apoio militar a Kiev não contribuem para uma solução negociada do conflito. Segundo ele, a Rússia segue priorizando caminhos políticos e diplomáticos, embora a operação militar permaneça em curso.

Diálogo com a Hungria

Ao comentar o cenário político húngaro, Peskov declarou que Moscou respeita o resultado das urnas. "O povo húngaro fez a sua escolha", afirmou. Ele também indicou que a Rússia pretende manter relações com o país europeu e dar continuidade a um diálogo pragmático com a nova liderança.

Nas eleições realizadas no domingo (12), a oposição liderada por Péter Magyar, do partido Tisza, superou o partido governista Fidesz, do primeiro-ministro Viktor Orbán. O pleito foi marcado pela disputa central entre essas duas forças políticas.