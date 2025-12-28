247 - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, afirmou que o governo ucraniano não demonstra disposição para avançar em negociações construtivas com Moscou. A declaração foi feita em uma entrevista na qual o chanceler avaliou o cenário diplomático e político ao fim de 2025, destacando o que classificou como ausência de sinais concretos de diálogo por parte de Kiev e de seus aliados ocidentais.

Segundo Lavrov, a postura adotada pelo governo do presidente ucraniano Vladimir Zelensky e por países europeus que o apoiam inviabiliza qualquer avanço real nas tratativas. As declarações do ministro russo foram concedidas à agência TASS, que publicou a entrevista neste sábado (28).

“Constatamos que o regime de Vladimir Zelensky e seus curadores europeus não estão dispostos a dialogar de forma construtiva”, afirmou Lavrov. Na avaliação do chanceler, a estratégia adotada por Kiev vai além do campo diplomático e se reflete em ações militares direcionadas contra alvos civis.

Lavrov também acusou o governo ucraniano de promover ataques à infraestrutura russa. “Este regime aterroriza os civis, atacando a infraestrutura civil em nosso país com atos de sabotagem”, declarou o ministro, ao comentar o que Moscou considera uma escalada de ações hostis fora do campo de batalha convencional.