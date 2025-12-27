247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou neste sábado (27) que o ritmo da ofensiva das Forças Armadas russas é positivo. “De fato, há bons avanços na criação de uma faixa de segurança ao longo das áreas de fronteira: nas regiões de Sumy, Kharkov [Kharkiv] e Dnepropetrovsk [Dnipropetrovsk]”, disse Putin durante uma visita a um posto de comando do Grupo Conjunto de Forças.

Segundo ele, as tropas russas estão intensificando a pressão sobre as formações das Forças Armadas da Ucrânia em todas as direções. Com o avanço, Putin disse que o interesse da Rússia em retirar as formações militares ucranianas dos territórios que elas atualmente ocupam é agora inexistente.

“Hoje, a julgar pelos seus relatórios e pelos desdobramentos que estamos observando ao longo da linha de contato, nosso interesse em retirar as formações militares ucranianas dos territórios que elas atualmente ocupam é, na prática, zero, por uma série de razões”, disse Putin.

Por sua vez, o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse mais cedo que as conversas previstas para este domingo (28), na Flórida, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, devem se concentrar em garantias de segurança e controle territorial. (Com informações da Sputnik).