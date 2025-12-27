Trump diz que espera falar em breve com Putin

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que espera manter em breve uma conversa direta com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. A declaração foi feita durante uma entrevista recente, na qual o líder norte-americano expressou confiança de que o diálogo entre os dois chefes de Estado terá um desfecho positivo, informa a TASS.

Segundo o presidente norte-americano, além do contato com Putin, também há expectativa de um encontro presencial com o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, já neste fim de semana.

Durante entrevista ao site Político, Trump demonstrou otimismo em relação às duas agendas diplomáticas. “Acho que vai correr tudo bem com ele (Zelensky). Acho que vai correr tudo bem com [Vladimir] Putin”, declarou o presidente dos Estados Unidos. Em relação ao líder russo, Trump acrescentou que espera falar com ele “em breve, tanto quanto eu quiser”.

A agenda com Zelensky ganhou relevância após declarações do próprio presidente ucraniano. Na sexta-feira, Zelensky afirmou que pretendia discutir temas sensíveis durante a reunião marcada para este domingo (28), na Flórida. Entre os pontos previstos estão questões territoriais, incluindo a possibilidade de retirada das tropas ucranianas da região de Donbass, além do futuro da Usina Nuclear de Zaporozhye (ZNPP).

As declarações indicam um momento de intensificação das conversas diplomáticas envolvendo os Estados Unidos, a Rússia e a Ucrânia, em meio a debates estratégicos sobre segurança, território e infraestrutura energética no Leste Europeu.