Rússia prepara nova etapa de diálogo com os EUA sobre fim da guerra na Ucrânia

247 - A Rússia afirmou que irá formular sua posição oficial após receber um relatório detalhado sobre a reunião realizada em Miami entre representantes russos e norte-americanos, abrindo caminho para a continuidade das negociações entre os dois países. A sinalização foi feita pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, ao comentar os desdobramentos do encontro ocorrido nos dias 20 e 21 de dezembro.

Segundo Peskov, o relatório foi apresentado ao presidente russo pelo enviado especial presidencial e diretor-executivo do Fundo Russo de Investimento Direto (RDIF), Kirill Dmitriev. A partir dessas informações, Moscou pretende definir seus próximos passos diplomáticos. A informação foi divulgada originalmente pela agência TASS.

“Agora, vamos levar em conta as informações recebidas pelo nosso chefe de Estado para formular nossas posições futuras e continuar nossos contatos pelos canais disponíveis o mais rápido possível”, afirmou Peskov, em declaração a jornalistas.

As negociações realizadas em Miami tiveram como foco a busca de caminhos para um possível acordo relacionado ao conflito na Ucrânia. Do lado dos Estados Unidos, participaram da delegação o enviado especial presidencial Steve Witkoff, o genro do presidente norte-americano Jared Kushner e o funcionário da Casa Branca Josh Gruenbaum.

O Kremlin não forneceu detalhes adicionais sobre o conteúdo das conversas nem sobre prazos para novos encontros, mas indicou que o diálogo seguirá por vias diplomáticas já estabelecidas. A declaração reforça a disposição russa de manter canais de comunicação ativos com Washington, em meio a um cenário internacional marcado por tensões e negociações sensíveis.