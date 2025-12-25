Porta-voz da chancelaria russa rebate reportagem da Bloomberg sobre plano para a Ucrânia

247 - A diplomacia da Rússia negou de forma categórica uma reportagem da Bloomberg que atribuiu a Moscou supostas intenções de alterar um plano de paz dos Estados Unidos relacionado ao conflito na Ucrânia. A reação partiu da porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova, que classificou o conteúdo divulgado como desinformação.

As declarações foram publicadas na quarta-feira (24), pela agência TASS, que repercutiu a manifestação oficial de Zakharova. Segundo a diplomata, a reportagem da Bloomberg não tem base em informações confiáveis e utiliza fontes que não mantêm qualquer proximidade real com o Kremlin.

“São notícias falsas”, afirmou Maria Zakharova em mensagem divulgada em seu canal no Telegram. Em seguida, ela reforçou a crítica ao veículo norte-americano: “Este veículo de comunicação não possui nenhuma fonte confiável próxima ao Kremlin. Apenas fontes não confiáveis. E a expressão ‘próximas ao Kremlin’ é uma forma de encobrir notícias falsas”.

A reação ocorre após declarações feitas pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, no dia 24 de dezembro. Na ocasião, ele informou a jornalistas que Kiev teria discutido com autoridades dos Estados Unidos um plano de 20 pontos durante negociações realizadas em território norte-americano.

Tanto o Kremlin quanto o Ministério das Relações Exteriores da Rússia têm reiterado, em manifestações anteriores, que Moscou não está satisfeita com diversos pontos do plano apresentado por Kiev. Entre as exigências russas destacadas oficialmente estão a retirada completa das tropas ucranianas da região de Donbass, a renúncia formal da Ucrânia à adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e a imposição de limites ao tamanho das forças armadas ucranianas.

A nota de Zakharova reforça a posição do governo russo de rejeitar interpretações divulgadas pela imprensa ocidental que, segundo Moscou, não refletem suas posições oficiais nem se baseiam em fontes legítimas dentro da estrutura do poder russo.